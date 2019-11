Jordan Davis relleva Kravish en la convocatòria per jugar avui a Fuenlabrada

Jordan Davis no juga a la lliga des del partit contra el Gran Canària

L'escorta nord-americà Jordan Davis s'ha incorporat aquest dissabte a la concentració del Baxi Manresa per jugar el partit que començarà a les sis de la tarda contra el Montakit Fuenlabrada, Davis, descartat a la lliga des de fa setmanes ja que no se li ha convalidat el passaport d'Azerbaidjan que el permetria actuar com a comunitari, relleva David Kravish, que es va fer un esquinç de turmell la setmana passada contra el Bilbao. Tot i que en la roda de premsa prèvia, el tècnic Pedro Martínez havia dit que confiava que Kravish jugués dissabte, i que Davis es quedava a casa, al final s'ha hagut de fer el relleu.

L'absència de Kravish s'afegeix a la de Pere Tomàs i a la d'Eulis Báez, de qui aquest dissabte al matí s'ha sabut que s'havia lesionat en el darrer entrenament de divendres. Báez té un edema ossi i una fractura trabecular al còndil femoral del genoll esquerra i es pot estar diverses setmanes de baixa. Amb aquestes absències, el joc interior manresà per jugar a Fuenlabrada el formaran Magarity, Mitrovic, Sakho i Sima.