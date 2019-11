El contracte de Mitrovic s'acaba aquesta setmana

La situació de la plantilla del Baxi Manresa continua sent moguda. Hi ha les baixes per lesió del capità de l'equip, l'ala Pere Tomàs (i per unes quantes setmanes), i d'Eulis Báez, que va rebre un cop al genoll esquer-re en el darrer entrenament previ al partit del Fuenlabrada i té, segons la nota del club, un edema ossi i fractura al còndil femural intern. L'entrenador va manifestar que la baixa serà per un mes, com a mínim. Tampoc no va jugar dissabte a Fuenlabrada un David Kravish afectat per l'esquinç de turmell que es va fer davant del Bilbao, que ja no li va permetre ser jugar enfront del Türk Telekom, en la Champions. Però és probable que pugui disputar alguns minuts contra l'Unet Holon, aquest dimecres, en partit de la competició continental.

Amb la baixa de Báez podria ser encara més necessària per a l'equip la presència de l'ala pivot serbi Luka Mitrovic. Va fitxar amb un contracte temporal d'un mes de durada que finalitzarà diumenge que vé. Unes molèsties a l'esquena han fet que, en el temps que ha estat al Congost, tan sols hagi jugat dos partits: pocs minuts davant l'Iberostar i dissabte a Fuenlabrada, on va tenir una actuació molt lluïda. En 22 minuts de joc va anotar 21 punts (8/14), va atrapar 9 rebots, amb un 24 de valoració.

Quant al lituà Deividas Dulkys, que no va jugar cap minut aquest cap de setmana, va arribar per tres mesos amb un contracte el setembre (Toolson no jugava) i el vincle fineix a mitjan desembre. Sergi Vidal, d'altra banda, és a l'equip com a recanvi provisional de Pere Tomàs.

I sobre el passaport d'Azerbaidjan de Jordan Davis no hi ha, ara per ara, cap bona notícia. És a dir, tot encara està igual. El certificat que ha d'emetre el Govern d'Azerbaidjan per confirmar que és ciutadà d'aquest país no ha arribat, i així ni el CSD ni l'ACB mouen fitxa. Això sí, es fan gestions per arranjar aquest tema.