Pedro Martínez-Toolson, la tensa relació de dos dels puntals del Baxi

El Baxi Manresa va caure vençut a la pista del Fuenlabrada per 87-83, dissabte, després d'haver anat fins a 17 punts davant. Va ser una derrota dolorosa contra un rival directe del conjunt del Nou Congost. I, a més, es va viure un nou episodi del que està sent, aquesta temporada, la relació tensa entre dos dels màxims puntals del Baxi: el seu entrenador, Pedro Martínez, i Ryan Toolson, jugador de referència en atac, renovat pel club del Bages la primavera passada per dos anys més. Perdre, i com va arribar la derrota a Fuenlabrada, podria tornar a enterbolir l'ambient també amb relació a la continuïtat de Martínez, que, des de sectors de la directiva del Bàsquet Manresa, s'havia qüestionat, però la calma va tornar amb el coronari triomf en dues pròrrogues sobre el Bilbao i la nova victòria a la Champions amb el Türk Telekom. Dimecres, el Baxi ha de jugar a Israel enfront de l'Unet Holon i dissabte rebrà l'Obradoiro en un matx molt important entre els cuers de l'ACB.

A Fuenlabrada, Ryan Toolson va fer una primera part brillant amb 17 punts i un 5 de 7 en els triples. Fins al tercer quart, el Baxi Manresa era el dominador del partit i va arribar a vèncer de disset punts (37-54). El conjunt madrileny va reaccionar i es va posar a només dos (61-63) quan s'iniciava el darrer quart. Aleshores el manresà Marc Garcia, l'escorta del Fuenlabrada, va treure el millor del seu repertori i va anotar 14 punts seguits que van servir per canviar del tot la dinàmica del partit. Ryan Toolson era el seu defensor i va ser incapaç d'aturar-lo. Martínez optava per treure'l de la pista i Jou va ser qui va agafar Marc Garcia. Mancaven encara molts minuts i l'escorta tan sols va tornar per poder assegurar un llançament de tir lliure per una tècnica a Cuspinera. Sí que quan mancaven 25 segons, amb Guillem Jou eliminat per faltes i tot gairebé ja decidit, va saltar al parquet. Es va prescindir d'un dels grans valors en l'atac manresà, com Ryan Toolson, i va entrar al seu lloc Jordan Davis, ben intens al darrere però precipitat en les accions ofensives.

Van coincidir a Las Palmas

Pedro Martínez i Ryan Toolson van coincidir per primera vegada durant la temporada 2012-13, en el debut a l'ACB del jugador, aleshores amb 27 anys, al Gran Canària. També era a la plantilla Eulis Báez, ara al Baxi.

Els números de Toolson amb els canaris van ser bons, amb 14 punts de mitjana, i l'equip es va classificar per als play-off. La relació amb Pedro Martínez no va ser gaire fluida i, en acabar la temporada, Ryan Toolson va fitxar per l'Unicaja de Màlaga, un club amb bitllet per a l'Eurolliga, amb una millora de contracte.

El fitxatge de Pedro Martínez, que va suplir Joan Peñarroya, per dirigir el Baxi, ha fet que el tècnic es retrobés amb Toolson. Ha tingut una llarga recuperació de la lesió que es va fer a l'esquena i no va debutar en una competició, la Champions League, fins al 16 d'octubre davant el Torun. La seva tardana entrada en joc es va afegir a la lesió de Ferrari, l'altre generador i definidor en els finals de partit que té el Manresa. Quan es va incorporar Toolson es va descobrir el problema de Jordan Davis, amb un passaport d'Azerbaidjan que no és reconegut ni pel CSD ni, per tant, tampoc per l'ACB. No va ser el club qui ho va explicar, sinó el mateix Martínez en una roda de premsa al final d'un partit amb l'Herbalife, al Nou Congost.

A la Champions, Toolson ha lluït fins ara en els partits a casa, amb 21 punts contra el Torun, 12 davant del Lietkabelis i 19 en el duel enfront del Türk Telekom, amb triple decisiu. A Estrasburg, va fer 3 punts, amb un 1 de 10 en els tirs. I en la lliga, fins als 23 punts anotats a Fuenlabrada, les aportacions van ser molt més discretes: 3 punts contra l'Iberostar, 7 amb el Reial Madrid i 3 davant del RETAbet Bilbao.

Va ser precisament en el partit al Nou Congost contra els bascos quan Ryan Toolson va sorprendre amb una reacció impròpia que, en la roda de premsa posterior, Martínez no es va estar de criticar: «Un jugador de la seva experiència no pot fer això». El santpedorenc Rafa Martínez, que és el capità del Bilbao, va crear molts maldecaps a Toolson al principi del partit. En el tercer quart, els àrbitres van assenyalar falta a l'americà, que era la quarta. Toolson va forçar una tècnica que s'havia hagut d'estalviar, la cinquena falta i l'expulsió. Quan això va passar, el Manresa perdia per 42-48, però va acabar guanyant per 101-97 després de dues pròrrogues i amb Frankie Ferrari d'heroi.

Toolson, sorprès i autocrític

En acabar el partit de Fuenlabrada, en la roda de premsa posterior, es va demanar a Pedro Martínez si no fer jugar Toolson en els minuts decisius del partit va ser una decisió només tècnica o hi havia algun problema físic del jugador que ho justifiqués. La resposta de Martínez va ser ben clara: «Decisió tècnica».

En declaracions al Canal Taronja, sortint dels vestidors del pavelló de Fuenlabrada, Ryan Toolson oferia la seva versió: «Sí, jo em trobava bé al final, no sé per què no he jugat. A mi m'ha sorprès una mica, sí. El partit l'hem començat amb una bona ratxa que ens ha posat al davant, però no hem sabut mantenir l'avantatge que teníem. Començant per mi que, en el darrer quart, he deixat que Garcia comencés a anotar. Ha fet cistelles que han estat decisives. Hem jugat un bon partit però en els darrers 5 minuts hem comès massa errors. Jo tinc el cos bé, no tinc seqüeles de la lesió». Veurem ara si, entre tots, són capaços de posar-hi seny.