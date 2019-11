El Baxi es desplaça a Israel amb moltes absències i l'alta de Luka Mitrovic

El Baxi Manresa ha marxat en direcció a Israel, on aquest dimecres a les 20 hores (DAZN) juga el seu cinquè partit al grup A de la Champions contra l'Unet Holon, amb un munt de baixes i la novetat destacada de Luka Mitrovic. L'ala-pivot serbi que va anotar 21 punts a Fuenlabrada i al qual se li acaba aquesta setmana el seu contracte temporal, ha estat donat d'alta en la competició europea. Per contra, Pedro Martínez no podrà disposar per al partit europeu amb cinc jugadors de la seva plantilla.

Dues de les absències ja se sabien a l'avançada: Pere Tomàs té una ruptura fibril·lar al bessó i Eulis Báez una fractura òssia al genoll i s'estaran vàries setmanes fora de les pistes. Hi havia el dubte de si David Kravish, amb un esquinç de turmell que es va fer contra el RETAbet Bilbao, viatjaria o no. Finalment, se l'ha descartat i s'espera que pugui arribar en bones condicions al partit de dissabte amb l'Obradoiro, al Congost. També s'ha preferit que es quedi a casa el base Frankie Ferrari amb un procés gàstric que l'afecta des d'abans del partit de Fuenlabrada. Pel que fa al lituà Deividas Dulkys ha de ser pare en les properes hores i el club li ha dona permís per quedar-se al costat de la seva parella.

El partit d'aquest dimecres enfonta un Manresa amb 3 victòries i una sola derrota davant l'Unet Holon israelià que té un balanç de 2-2. Els manresans encara no han guanyat a fora aquesta temporada, ni en lliga ni en Champions. El seu rival va tercer a la seva lliga domèstica i té a les seves files, com a jugador més conegut, el pivot americà Latavious Williams, amb pasat a l'ACB en clubs com el Joventut, el Cajasol, el Bilbao, el València i el Saragossa. Els deu jugadors que tindrà a la seva disposició Pedro Martínez per al partit són Dani Pérez, Jordan Davis, Ryan Toolson, Guillem Jou, Sergi Vidal, Juanpi Vaulet, William Magarity, Luka Mitrovic, Yankuba Sima i Jordan Sakho.