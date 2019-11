L'1x1 de l'Unet Holon-Baxi Manresa

Dani Pérez 8

Sense Ferrari va atribolat però se'n surt molt bé repartint joc i sentint-se protagonista i important.

David Orrit 5

Dos minuts i mig de descans per a Dani Pérez en què va fer pensar que en cas de necessitat te'n pots refiar.

Ryan Toolson 8

Va agafar la responsabilitat i va mantenir el Baxi amb possibilitats fins al darrer minut del partit.

Jordan Davis 6

S'hi esforça i ho dona tot, però sempre sembla que faci la mateixa jugada. Poca varietat de repertori.

Guillem Jou 6

No tan encertat com els darrers dies, però ja sembla definitivament consolidat com un jugador fiable.

Sergi Vidal 5

Set minuts en pista en què no va fer res bé, ni res malament, ni tot el contrari. Intendència per a l'equip.

Juan Pablo Vaulet 7

Pas endavant respecte a les últimes actuacions, amb més finor en aprofitar el seu enorme físic.

William Margarity 6

Apareix massa poc per l'amenaça que representa el seu tir des de llarga distància.

Luka Mitrovic 5

Mals percentatges i moltes errades sota la cistella, però molt bona actitud en tot moment.

Jordan Sakho 5

Menys utilitzat que d'altres dies, va tenir la mala sort de ser a pista en els pitjors minuts.

Yankuba Sima 7

Gran inici del gironí, amb dos taps intimidatoris i bones continuacions. Va aparèixer menys al final.

Pedro Martínez 7

Mantenir l'equip amb possibilitats tot i les baixes ja té mèrit. Bona rotació, en general, en el partit d'ahir.