El Baxi recupera Ferrari per jugar contra l'Obradoiro però Kravish continua lesionat

El Baxi Manresa juga aquest dissabte la novena jornada de la lliga Endesa amb l'Obradoiro (18 hores), al Nou Congost amb la novetat de Luke Nelson, cedit pel Gran Canària. Cobrirà la baixa de Jordan Davis, desvinculat del Manresa després que el club hagi desistit d'esperar més un certifica Herbalife Gran Canària de ciutadania del govern d'Azerbaidjan que exigia el Consejo Superior de Deportes per permetre que l'ACB li tramités la fitxa com a comunitari. Per al partit amb els gallecs, Pedro Martínez recupera Frankie Ferrari que no es va desplaçar a Israel pels problemes gàstrics que ha arrossegat als darrers dies. Jugarà tot i que l'entrenador ha dit que "s'ha aprimat molt aquests dies". En canvi, qui encara no està disponible és David Kravish que es va fer un esquinç fa quinze dies en el partit de lliga amb el RETAbet Bilbao. Són baixes per a unes quantes setmanes Eulis Báez i el capità Pere Tomàs. Luka Mitrovic té contracte fins diumenge i després s'ha de decidir si continua. Les seves darreres actuacions han estat molt positives.

Pel que al rival, el Monbus Obradoiro, Pedro Martínez ha dit que "és un equip peculiar, amb bons llançadors de tres més ala-pivots i pivots de molta alçada i envergadura. Nosaltres no buscarem excuses pel viatge a Israel, tot i que els canvis i les baixes que tenim sí que ens afecten". Sobre els últims partits, derrotes a Fuenlabrada i a la pista de l'Holon després de deixar escapar clars avanatatges, Martínez creu que "això no ha de passar sempre. Em quedo amb la part positiva, que durant força minuts vam fer les coses molt bé". El tècnic del Baxi coneix Luke Nelson per haver-hi coincidit a Las Palmas.

Pel que fa a la sortida de Jordan Davis, confirmada aquest divendres, el president Josep Sàez ha explicat que "des de l'agost hem estat esperant aquest certificat de ciutadania que demanava el CSD però el govern d'Azerbaidjan no l'ha enviat i hem decidit que ja no podíem esperar més". El jugador tenia un contracte per una temporada més una segona si les dues parts hi estaven d'acord. Ha pogut jugar a la Champions i ho podrà fer en qualsevol altre lliga europea, en païssos sense unes mesures tant exigents com les que imposa ara el CSD. Román Montañez, director esportiu del Bàsquet Manresa, ha afirmat que "la situació en la qual es trobava afectava al jugador i també a l'equip. Esperem que amb Luke Nelson tindrem més estabilitat i ajudarà més en el dia a dia de l'entrenador". Luke Nelson és nascut a Londres, per tant és jugador comunitari a tots els efectes.