Jordan Davis no continuarà al Baxi Manresa

Aquesta tarda el Bàsquet Manresa farà oficial la no continuitat de Jordan Davis. Minuts després que s'hagi comunicat l'arribada de l'escorta Luke Nelson, fonts del club han fet saber que Davis es desvincularà de l'entitat del Nou Congost. Després de l'habitual roda de premsa prèvia al partit de la jornada (demà el Baxi rep l'Obradoiro al Congost), seran el president Josep Sàez i el director esportiu Román Montañez els que donaran detalls de com ha acabat el cas d'un jugador fitxat com a comunitari per al seu passaport d'Azerbaidjan, que finalment no ha estat admès ni pel Consejo Superior de Deportes ni per l'ACB.

Jordan Davis va començar jugant com extracomunitar (l'altre era David Kravish) però amb la recuperació de Ryan Toolson, que arrossegava lsa lesió a l'esquena del final de la passada temporada, el Manresa en tenia tres d'extracomunitaris, un més dels permesos a la lliga Endesa. Per això, Davis va passar a disputar només els partits de la Champions si bé l'esquinç de turmell que ha tingut de baixa Kravish en els darrers dies va fer que jugués el matx de lliga a Fuenlabrada. En la lliga, Jordan Davis ha disputat un total de 5 partits amb unes mitjanes de 12 punts, 2,2 rebots, 0,2 assistèmncies i 5 de valoració. El seu millor partit va ser contra l'Herbalife Gran Canària amb 28 punts, tots anotats a la segona part. Pel que fa a la Champions, ha jugat els 5 partits del Baxi amb mitjanes de 8,6 punts, 4,4 rebots i 2,2 assistències.