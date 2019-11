Baxi-Obradoiro: segueix el partit, quart a quart

El retorn de Ferrari és la novetat més destacada del partit que aquesta tarda, 18 h, enfronta el Baxi Manresa a l'Obradoiro al Nou Congost. No jugarà, en canvi, un David Kravish que encara no està del tot recuperat de l'esquinç de turmell que es va fer davant del RETAbet Bilbao. També continuen fora de joc, encara per unes quantes setmanes, el capità Pere Tomàs i l'ala pivot Eulis Báez.

Sobre l'Obradoiro, l'entrenador del Baxi, Pedro Martínez, alerta que «es tracta d'un equip peculiar, diferents d'altres de la lliga, amb bons llançadors de tres punts i sobretot amb jugadors interiorsde molta alçada i de gran envergadura».