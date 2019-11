El Baxi posa punt final a l'afer del passaport de Jordan Davis i el canvia per Luke Nelson

La paciència del Baxi Manresa es va acabar ahir. Han estat tres mesos en els quals ha fet unes gestions infructuoses per aconseguir que Jordan Davis fos considerat jugador comunitari a la lliga ACB. El rookie va aterrar a l'Estat espa-nyol amb el passaport d'Azerbaidjan, però de seguida el Consejo Superior de Deportes va exigir un certificat de ciutadania del Govern d'Azerbaidjan que mai no ha arribat. I al Nou Congost, a la fi, s'han convençut que mai no arribarà.

El jugador i el club han tancat l'acord per al qual Jordan Davis es desvincula. El seu lloc a l'equip el cobrirà des d'ara Luke Nelson, escorta britànic de 24 anys i 1,91 d'alçada que arriba cedit pel Gran Canària, on la temporada passada va coincidir amb Pedro Martínez. També va jugar al Betis en el curs 2017-18, amb 8,2 punts anotats de mitjana i el 40% en triples. En l'actual temporada no havia jugat cap minut amb els canaris.

El president del club bagenc, Josep Sàez, i Román Montañez, el director esportiu, van explicar els motius de l'adeu de Jordan Davis. El president va relatar detalls del procés que ha acabat sense poder tenir el jugador amb una fitxa de comunitari: «A nosaltres ens sap molt greu. Era un jugador en el qual confiàvem; ell podrà participar en qualsevol lliga europea però no a l'ACB. Des del Consejo Superior de Deportes imposen un decret llei del 2015 que exigeix que des del Govern d'Azerbaidjan enviïn un certificat de ciutadania que no ha arribat, i no tenim cap garantia que arribi. Ens han ajudat des de l'ACB, des de la federació, des de la FIBA, però no hi ha hagut manera. El cas de Corey Fisher de fa uns mesos era diferent. Ell no va jugar mai amb Geòrgia però Davis va ser a l'europeu sub-20 amb l'Azerbaidjan, i quan viatja fa servir aquest passaport».

Román Montañez té clar que «aquesta situació ha perjudicat l'equip i el jugador, que no entenia què passava i el seu rendiment s'ha ressentit. Amb Nelson volem tenir més estabilitat i que el dia a dia pugui sigui millor, crec que és una ajuda per a l'entrenador».

En la lliga, Davis ha disputat un total de 5 partits, amb mitjanes de 12 punts i 5 de valoració. El millor partit va ser davant de l'Herbalife amb 28 punts, tots anotats a la segona part. A la Champions, ha jugat en els 5 partits del Manresa, amb una mitjana de 8,6 punts.