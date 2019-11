Ferrari torna per jugar una 'final' davant de l'Obradoiro

«Físicament, el viatge que hem fet a Israel no ens afectarà. Sí que és més complicat treballar sense alguns jugadors importants que estan lesionats, i ens pot afectar la incorporació de Luke Nelson, que acaba d'arribar. Tindrem Ferrari tot i que ha perdut per culpa dels problemes gàstrics dels darrers dies». Pedro Martínez no busca excuses abans de jugar una de les primeres finals de la temporada, la que enfronta aquesta tarda els dos darrers classificats de l'ACB, el Baxi Manresa i l'Obradoiro, dos equips que només tenen 2 victòries després de 8 jornades.

La força del Congost s'haurà de notar en un partit en el qual sí que serà Frankie Ferrari però no un David Kravish que encara no està del tot recuperat de l'esquinç de turmell que es va fer davant del RETAbet Bilbao. Continuen fora de joc, encara per unes quantes setmanes, el capità Pere Tomàs i l'ala pivot Eulis Báez.

Sobre l'Obradoiro, l'entrenador del Baxi opina que «es tracta d'un equip peculiar, diferents d'altres de la lliga, amb bons llançadors de tres punts i sobretot amb jugadors interiorsde molta alçada i de gran envergadura».

Tant a Fuenlabrada com en el matx de Champions a la pista de l'Unet Holon, el Manresa va ser derrotat després de perdre unes clares diferències a favor. Pedro Martínez no creu que això hagi de ser una tendència: «No, no ha de passar sempre. És veritat que ens ha passat en aquests dos darrers partits però jo em quedo la part més positiva, i és que durant molt minuts l'equip va estar a un bon nivell, vam fer les coses bé».