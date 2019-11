Cop dur a la moral manresana

Aquesta derrota fa molt mal. Tot just estem a la meitat de la primera volta, però el Baxi sembla confinat a lluitar per la permanència i serà de la forma més feixuga. Cada partit ha de costar molta suor, i les ocasions no es poden desaprofitar com la que es va tenir ahir amb l'Obradoiro al Nou Congost. A casa, el Manresa no pot perdonar. Les circumstàncies no són les millors, amb lesionats molt importants, amb jugadors nous (com Luke Nelson ahir) i rivals que van a totes, que no et regalen res. De tota manera, ahir va tornar a faltar la regularitat necessària a la pista per poder sentenciar. I va ser al Congost, on darrerament, tot i que amb grans esforços, s'havien sumat victòries a la ChampionsLeague i la del Bilbao en la lliga Endesa.

El que no pot ser és perdre 4 pilotes seguides en el moment que s'havia fet allò més difícil, remuntar fins a un 73-71 quan faltaven 4 minuts. El Baxi va començar molt malament però Ferrari va encendre l'espurna i entre Toolson i Magarity van fer els punts que van permetre arribar a un 56-48 favorable quan quedaven quinze minuts per acabar. El problema és que gairebé durant tota la tarda van ser els dos únics que veien cistella i que el Baxi va firmar un pobre 5 de 26 en triples. L'equip, en moments crítics, nota les absències d'homes experts com els lesionats Báez i Pere Tomàs, a més a més de la del pivot titular David Krasvish. L'Obradoiro va saber esperar els moments, amb més encerts en els triples (10 de 26) i una plantilla més alta i física,amb el pivot serbi Dejan Kravic (amb 20 punts) que va ser molt fonamental a l'hora de la veritat. Pedro Martínez va tenir una fluixa contribució en la vessant ofensiva de jugadors com Vaulet, Dulkus, Dani Pérez o Luka Mitrovic, aquest amb més ganes que encert. L'entrenador va dir que no sap si es renovarà el contracte del serbi que expira avui, després del seu mes de vincle temporal.

Del 56-48 es va passar a un 62-68 al final del tercer quart amb un 6-20 de parcial en cinc minuts que no es va saber parar. Però el Baxi va fer un darrer esforç de punt d'honor i vencia per 73-71 quan faltaven menys de cinc minuts. No es va aprofitar ni la tècnica a Moncho Fernández, ben inoportuna per als gallecs. I és que es va passar a un 74-83 amb Kravic de malson, amb tirs fallats de Magarity i un Ferrari que va assumir sense pors la responsabilitat, però ahir mancat de confiança en els moments decisius. El Manresa és penúltim, empatat a 2 victòries amb el Coosur Betis, que va perdre ahir a la pista del Burgos de Joan Peñarroya.



Els missatges de Pedro Martínez

El partit deixa tocat moralment al Manresa i als seus aficionats. Ara cal aixecar el cap perquè falten un munt de partits, tants com 25. S'hauran de recuperar jugadors i mirar de sumar. L'entrenador Pedro Martínez va enviar alguns missatges dirigits a la directiva. Entre d'altres coses, que s'ha d'animar a tothom, a ell també. I sobre la desvinculació de Jordan Davis, que va veure el partit al costat de la banqueta, que hauria estat molt millor que aquesta hagués arribat fa un mes i mig. Molt directe i molt clar.

L'Obradoiro va guanyar ahir al Congost sense Álvaro Muñoz, a qui s'esperava després d'haver jugat les dues últimes temporades al Bages. Es va lesionar el turmell a la darrera sessió d'entrenament. El club gallec no en va informar, en una mostra més del que passa sovint a l'ACB, la selecció de notícies de forma molt interessada. És injustificable, això no s'hauria de permetre.

I un altre apunt per acabar, la que va ser presentada fa unes setmanes com la millor connexió a Internet dins un pavelló esportiu a Europa, va fallar d'una forma molt lamentable. Els seus responsables haurien de posar-hi fil a l'agulla.