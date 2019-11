Jordan Davis reforçarà un possible rival del Baxi a la Champions

Pocs dies s'estarà sense equip el nord-americà Jordan Davis. Després de ser tallat divendres pel Baxi Manresa, en no poder aconseguir el document que acredités la seva ciutadania d'Azerbaidjan. Segons informa aquest diumenge el portal Sportando, l'escorta de Las Vegas firmarà pel Rasta Vechta alemany, equip en què ja milita l'ex del Baxi Sergi Garcia i que es podria creuar amb els bagencs en les eliminatòries de la Lliga de Campions.

Tot i que el club encara no ho confirma ni per xarxes socials, ni a la seva web, Sportando ho dona per fet i Davis podria debutar en el partit que els alemanys, entrenats pel tècnic espanyol Pedro Calles, disputaran dimarts a la pista de l'AEK d'Atenes. El mateix dia, el Baxi juga a casa davant del Filou Oostende.

Ara mateix, el Rasta Vechta és tercer en el grup del San Pablo Burgos i el Baxi, quart en el seu. Depenent de les combinacions, es podrien trobar en els vuitens de final de la competició, la qual cosa provocaria el retorn de Davis al Congost amb una altra camiseta. L'escorta ha disputat els cinc partits de la Lliga de Campions d'enguany amb els manresans, amb una mitjana de 8,6 punts i 4,4 rebots per enfrontament. A més, ha jugat quatre partits de la Lliga Endesa abans de ser rellevat per Luke Nelson.