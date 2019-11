El Baxi torna als inicis difícils de lliga després del parèntesi de l'any passat

El Baxi Manresa ha tornat a la tendència que ha marcat el destí de l'equip en les últimes temporades: encaixar més derrotes que triomfs en les arrencades de la lliga Endesa. El balanç actual de 2-7 contrasta amb la que va ser l'excepció, la del curs passat quan el conjunt dirigit per Joan Peñarroya va començar bé, va quedar entre els 8 primers a la fi de la primera volta i va poder tancar la lliga regular classificant-se per als play-off pel títol, va caure en els quarts de final amb el Reial Madrid.

Després de vèncer per 74-82 a la pista del San Pablo Burgos, que ara és l'equip de Peñarroya, el Manresa tenia 5 victòries i 4 derrotes després de 9 partits. Des del 2007 que no es feia aquest registre (5-4), aleshores amb Jaume Ponsarnau com a tècnic del Ricoh Manresa.

L'any passat el Baxi va finalitzar la primera volta amb un 9-8 i el vuitè lloc, i va quedar fora de la Copa del Rei pel compromís de fer entrar com a amfitrió l'Estudiantes. Després de les 34 jornades de competició, es va acabar també vuitè amb igualtat de victòries i derrotes (17-17) i va entrar al play-off per primera vegada després de 21 anys, quan es va assolir el títol de la lliga ACB (1997-98).

Però la realitat del Manresa ara és una altra de ben diferent. Es tornen a viure les angoixes dels darrers llocs de la lliga Endesa i l'equip es troba en el penúltim lloc, situat en zona de descens amb només dues victòries en nou partits. El Betis, al qual s'ha de visitar el 29 de desembre, és cuer amb un número idèntic de triomfs.

Amb 3 partits guanyats hi ha dos equips que es perfilen com a rivals directes per a la permanència. I s'ha perdut amb els dos, encara que per diferències curtes. De 8 punts va ser la derrota en la pista d'Estudiantes i de sis (79-85) amb l'Obradoiro. Hi ha també el Fuenlabrada que ahir va donar la campanada en la pista del Baskonia i els madrilenys tenen ara 4 victòries. A Fuenlabrada es va perdre de quatre punts.



Un 1-8 en tres ocasions

Deixant de banda l'any passat, del 2012 al 2016, el Manresa sempre ha estat amb més derrotes que triomfs a aquestes alçades de la lliga. En el 2017, l'equip jugava a la LEB.

En tot cas, el millor inici dins del període esmentat va ser a la lliga de la temporada 2015-16, la primera a la banqueta del basc Ibon Navarro. Tot i perdre al Congost per 75-80 en un partit davant del Barça Lassa, l'ICL tenia un balanç de 4-5 i que poc després va ser de 6-6. Hi havia fins i tot esperances d'entrar a la Copa del Rei, però la primera volta es tancava amb 7-10 i en la segona només van poder sumar-se tres victòries més i la salvació manresana no arribaria fins a l'última jornada, a Vitòria.

En la temporada 2013-14 que va encetar Borja Comenge de tècnic, el Manresa es trobava amb 3-6. Però tot va acabar força malament, amb l'entrenador destituït i un descens que no es va consumar perquè de la LEB no va pujar cap equip per suplir l'entitat del Nou Congost.

En 3 de les últimes 7 temporades del Manresa a l'ACB, el balanç que hi havia a la novena jornada de lliga era pitjor que l'actual, amb 1-8. Una va tenir com a protagonista Pedro Martínez, l'actual entrenador. Va ser en el curs 2014-15 quan La Bruixa d'Or només havia guanyat enfront de l'Andorra (88-80) i va tancar amb 4 victòries la primera volta. Però en la segona en va afegir 7 més, amb 3 victòries en 4 partits, l'última ben recordada a la pista del Madrid.

En l'última temporada de Jaume Ponsarnau entrenant al Manresa es van perdre els 8 primers partits i no va arribar el primer resultat positiu fins a la novena jornada amb el 98-89 al Congost sobre l'Estudiantes. Es va cloure la primera volta de lliga amb un pobre 2-17 i després de jugar les 34 jornades hi havia un 6-28, amb el Manresa com a cuer. Tampoc no es va baixar perquè cap equip, des de la divisió inferior, va poder ocupar la plaça dels bagencs.

Quan sí es va tastar l'amargor del descens va ser en el curs 2016-17. El conjunt d'Ibon Navarro va tenir un fluix començament amb només un partit guanyat de nou. Va ser en la segona jornada a la pista del Betis per 75-80. Després vindrien fins a 10 derrotes seguides i, al capdavall de la primera volta, l'equip només va afegir una victòria més. Després de 34 partits, l'ICL Manresa tenia tant sols 5 victòries, el pitjor registre del club en tota la seva història a l'ACB, igualat amb el del curs 83-84, però amb menys partits.



Un calendari exigent

Fins al final de primera volta, el 12 de gener al Congost, el Baxi tindrà en la lliga Endesa 8 partits amb un calendari força exigent. Pel que fa a la Champions, en aquest període de temps cal afrontar 5 partits. Després de jugar, demà, amb l'Oostende a Manresa, hi haurà una setmana de descans i es reprèn la competició europea el 3 de desembre, a casa del Dinamo Sàsser.

A la lliga, en el que ara resta de la primera volta hi ha quatre duels al Congost i quatre com a visitant. Es començarà a Saragossa, el dissabte, amb un Casademont que ha estat la revelació de les primeres jornades. Després hi ha dos partits seguits en pista pròpia, amb l'UCAM Múrcia i el Barça que jugarà al Congost a les cinc de la tarda del diumenge dia 8 de desembre.

Tot seguit hi ha visita a Badalona, la nit del dissabte 14 de desembre. La setmana següent serà el València qui jugarà al Bages, abans d'un partit clau a Sevilla amb el Betis el dia 29 de desembre. Es jugarà a la pista del Baskonia el 5 de gener abans que el dia 11 l'Andorra passi pel Congost.