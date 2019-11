Luka Mitrovic allarga un mes la seva vinculació amb el Baxi Manresa

Luka Mitrovic, l'ala-pivot serbi de 26 anys i 2,04 metres, que va arribar al Nou Congost fa un mes es mantindrà almenys fins el 18 de desembre en la plantilla del Baxi Manresa. El seu contracte temporal expirava aquest diumenge i el Baxi ha comunicat que se'l prorroga durant quatre setmanes més. A la lliga ACB Mitrovic ha disputat tres partits, destacant els 21 punts que va anotar davant del Fuenlabrada. A la competició europea, a la Champions, només ha jugat el darrer matx a la pista de l'Unet Holon. Aquest dimarts estarà disponible per rebre el Filou Oostende, a partir de les 20,30 hores. Mitrovic reforça les posicions interiors on hi ha la baixa per vàries setmanes d'Eulis Báez.

Fins el 18 de desembre, el Baxi té quatre partits de la lliga ACB a la pista del Casademont Saragossa (aquest dissabte), amb l'UCAM Múrcia (el dia 30), amb el Barça (8 de desembre) i a la pista del Joventut (14 de desembre). A la Champions, a banda del partit de demà, hi haurà les visites al Dinamo Sàsser (3 de desembre), al Torun (11 de desembre) i al Lietkabelis (18 de desembre).