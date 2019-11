El Baxi rep l'Oostende i Mitrovic continua

Sisena jornada de Champions per al Baxi i quart partit de l'equip de Pedro Martínez com a local en la competició europea. Davant el conjunt belga del Filou Oostende, els manresans provaran de seguir sumant victòries dins del torneig continental, tot i que mirant de reüll el que més importa, que és la lliga ACB, en què l'equip està en la penúltima posició. Pot influir en la decisió de fer jugar avui o no un David Kravish més recuperat de l'esquinç al turmell però que serà dubte fins a darrera hora. Kravish s'ha perdut quatre partits des que es va lesionar fa disset dies amb el Bilbao. Els que continuen de baixa són Báez i Tomàs. El Baxi va confirmar ahir que Luka Mitrovic ha estat renovat per un mes.



Nelson, el darrer canvi permès



Si Kravish entra a la convocatòria, Pedro Martínez tindrà 13 homes disponibles i caldrà descartar un jugador. En el darrer partit qui no va tenir cap minut va ser l'ala Sergi Vidal. A qui es donarà d'alta per a la Champions League, segons ha confirmat el Bàsquet Manresa, és al nou fitxatge, Luke Nelson, que ja va actuar en el partit davant del Monbus Obradoiro. Serà el quart i darrer canvi dels quatre que es permeten en la primera fase. Els altres tres que es van incorporar a la llista inicial de jugadors van ser Marc Peñarroya, Sergi Vidal i Luka Mitrovic. En declaracions que ha enviat el club, el britànic Nelson manifesta sentir-se molt còmode a Manresa: «Fins ara tot ha estat agradable, tot i que ha estat molt ràpid. Tinc ganes de començar a conèixer millor la ciutat. Sé com d'intens pot ser disputar partits al Nou Congost. Estic tornant a aprendre què vol dir jugar de nou a la Lliga Endesa, em cal agafar química amb els meus companys i demostrar de què soc capaç». En la seva temporada al Betis, en la 2017-18, Nelson va fer uns bons números, però al Gran Canària ha estat inèdit per culpa de lesions. L'equip de Las Palmas l'ha cedit fins a final de temporada.

El base Dani Pérez comenta, quant al partit d'avui, que «hem de retrobar bones sensacions, ens hem de preocupar de nosaltres. L'Oostende té un cinc de molta qualitat. Seria molt bo guanyar el quart partit, però encara és més important poder mirar a llarg termini i seguir millorant».