Pedro Martínez: «Cal tenir en compte el context, però va bé per animar-nos»

Pedro Martínez va fer una llarga repassada al que havia estat el partit, del qual va destacar la bona actuació dels seus jugadors, però també va voler tenir en compte la curta rotació dels belgues, que, «possiblement, ha fet que ells hagin abaixat la seva intensitat».

El tècnic barceloní es va limitar a dir en anglès que «hem jugat bé i després, en català, va aprofundir i va assegurar que «hem fet bé les coses bàsiques, excepte una petita davallada que hem tingut al tercer quart. Hem jugat amb ritme, amb diversos jugadors encertats i, tot i el partit, va bé per animar-nos una mica després de les últimes derrotes que havíem tingut».

L'entrenador del Baxi va admetre que «sempre pots recuperar millor sensacions havent guanyat. A més, avui hem pogut reservar Toolson al final del partit, que és un luxe que no podrem tenir gaires dies». Va recordar que la setmana passada «es va donar tot al revés. No tirem la competició europea, però vam tenir un viatge llarg a Holon que unit, sobretot, al fet de tenir lesionats, va provocar que els entrenaments que vam fer, que van ser pocs, tampoc no fossin de qualitat».

Martínez no sap si podrà comptar amb David Kravish per al partit de dissabte a Saragossa i va explicar la millor anotació de la represa perquè «a la primera part només hem fet dos triples. A la continuació, els dos seguits de Ferrari han obert la pista».