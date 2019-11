El Baxi busca la sorpresa a Saragossa tot i els problemes físics

En la desena jornada de lliga Endesa, el Baxi Manresa juga aquest dissabte (20,30 hores) al pavelló Príncipe Felipe de Saragossa. L'equip de Pedro Martínez s'enfronta a un Casademont que ha estat la revelació de la lliga en l'inici del campionat i es troba tercer amb 6 victòries i 3 derrotes mentre que el balanç de l'equip del Congost és de 2-7. Els de Porfi Fisac, de tota manera, han perdut els dos darrers partits a l'ACB (amb el Joventut i el València) i dimecres van perdre el seu partit de l'Eurocup a la pista del PAOK de Salònica (93-78).

En el Casademont hi ha les baixes dels lesionats Seibutis i Fran Vázquez mentre que en el Baxi també hi ha les absències conegudes de Pere Tomàs i Eulis Báez. En la roda de premsa d'aquest divendres al migdia, Pedro Martínez ha informat que "Yankuba Sima no s'ha entrenat en els dos darrers dies per una sobrecàrrega muscular a la cama on va tenir la lesió. David Kravish sí que s'ha entrenat però està a un 40%, encara té mnolèsties del seu esquinç al turmell. Cada jugador respon diferent a una lesió com aquesta i a ell, que és un jugador, li està costant fer net". A més, William Magarity ha estat afectat per varis episodis d'asma en els darrers dies.

Pel que fa al partit i sobre la diferència de jugar a casa i a fora (el Manresa no ha gunayat encara de visitant aquesta temporada) Pedro Martínez valora uqe "no hi veig moltes diferències en el nostre joc. A Fuenlabrada vam tenir ratxes molt bones, com ens passa també al Congost, però al final vam acabar perdent". Del Casademont i de l'impacte que ha tingut el base Carlos Alocén en l'equip, Martínez comenta que "és un jugador de gran talent però la baixa de Rodrigo San Miguel, que ja va jugar a Salònica, també crec que els ha influït en les últimes derrotes. El Casademont és un equip que té molts arguments, amb un joc interior que ha evolucionat de forma molt positiva i Seeley que està fent un inici de temporada extraordinari, de gran encert". El Manresa ha perdut en les seves últimes 9 visites a Saragossa i, ACB, no guanya al Príncipe Felipe des del 1993, precisament amb Pedro Martínez d'entrenador.