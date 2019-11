El Baxi, conjurat per guanyar a Saragossa

El Bàsquet Manresa jugarà avui a Saragossa sense els lesionats de llarga durada (Báez i Pere Tomàs), i amb uns quants jugadors amb problemes físics. Yankuba Sima s'ha ressentit de la lesió muscular amb una sobrecàrrega i avui no és segura la seva participació. Els que sí que sembla que podran jugar el partit a Saragossa són l'ala pivot William Magarity, que ha tingut aquesta setmana episodis d'atacs d'asma, i David Kravish. El pivot americà que avui ja fa tres setmanes que es va fer un esquinç al turmell «està al 40% de capacitat», segons va revelar el tècnic Pedro Martínez, que va afegir que «cada jugador es recupera de forma diferent i David Kravish és un jugador que pesa».

El Baxi, amb només 2 victòries en 9 partits, necessita sumar amb urgència per sortir de la zona del descens on es troba actualment. A més, si és capaç de vèncer al Príncipe Felipe, posarà punt final a una ratxa sense guanyar-hi, a la lliga ACB, que ja dura 26 anys. El Basket Saragossa s'ha imposat en els 9 partits que han disputat tots dos equips en feu aragonès en les últimes temporades. És l'equip hereu d'un CAI que va cedir amb el TDK Manresa, que tenia Pedro Martínez a la banqueta, el dia 30 d'octubre del 1993. Hopson va fer 41 punts pels locals però el joc ben coral dels manresans (19 punts de Joan Creus, 17 de Peñarroya, 17 de Nakic, 14 de Hall, 12 de Singleton, 10 d'Esteller) es va imposar amb un marcador de 87-94.

Si mirem la LEB, fa menys anys que el Manresa va vèncer en pista aragonesa. Va ser el dia 4 d'abril del 2007 amb un 88-98 i amb uns destacats Rubén Quintana (15), Asselin (12), Rafa Martínez (12) i, sobretot, Juan Espil que va firmar un 7 de 8 en els triples per acabar el partit amb 28 punts anotats. El Manresa va acabar pujant.



Jugar a casa o a fora

Pedro Martínez és conscient de la dificultat de jugar a la pista d'un equip com el Casademont, que, tot i haver perdut els dos darrers partits a l'ACB, ha començat amb força: «Sí, i sabem que jugar al seu pavelló li dona més energia, el converteix en un rival més dur per a nosaltres». Martínez no creu que el seu equip tingui psicosi quan li toca actuar de visitant; l'equip no ha guanyat encara a fora del Nou Congost ni en la lliga Endesa ni en la Champions. «Com ens passa al nostre pavelló, a fora hem tingut minuts molt bons, per exemple, a Fuenlabrada, però no hem pogut acabar de tancar els partits».

Al Casademont de Fisac ha brillat, en l'inici de curs, el seu jove base Carlos Alocén (18 anys), que ja pertany al Reial Madrid. Per a Pedro Martínez «és evident que ha fet grans partits, però també crec que en les últimes derrotes que han encaixat s'ha notat que no hi era Rodrigo San Miguel, que ja s'ha recuperat de la lesió ».

L'entrenador del Baxi Manresa analitza el potencial de l'oponent d'avui: «Encara que té la baixa de Fran Vázquez, els seus pivots han fet una evolució molt positiva. En la línia exterior, DJ Seeley ha fet un començament de temporada que és extraordinari i han incorporat Ennis, perillós en el un contra un». Una dada del partit és que l'àrbitre principal és Carlos Peruga, que va néixer, fa 43 anys, a Saragossa.