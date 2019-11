Baxi - UCAM Múrcia: segueix el quart a quart del partit

El Baxi s'enfronta avui a les 20.30h a l'UCAM Múrcia, en el partit de la 11a jornada de la Lliga ACB. Per afrontar el joc, els locals tindran l'enèsima incorporació de la temporada. Aleksandar Cvetkovic és una cara coneguda de fa tres temporades i no hauria de tenir problemes d'acoblament. Amb Eulis Báez, Pere Tomàs i Frankie Ferrari lesionats, caldrà veure si Yankuba Sima es troba suficientment recuperat de les dificultats que no li van permetre viatjar a Saragossa, i el Baxi presenta un elenc de dotze homes capacitat per plantar cara a un adversari rocós.