Dinamo Sàsser - Baxi Manresa: Segueix el partit, quart a quart

Amb l'ànim reforçat per la seva victòria in extremis sobre l'UCAM Múrcia (93-92) i abans de rebre el Barça, diumenge, el Baxi Manresa juga avui a la pista del Dinamo de Sàsser, a Sardenya.

A banda de les baixes de més llarga durada (Pere Tomàs, Báez, Ferrari), no es van desplaçar ahir a Sardenya un Yankuba Sima, que continua amb una sobrecàrrega muscular, ni Luke Nelson, que es va fer un esquinç en un turmell el divendres. Tampoc no ha viatjat Aleksandar Cvetkovic que no està inscrit a la competició perquè el Baxi ha esgotat els canvis.



PRIMER QUART: El Manresa comença perdent per la mínima i té molts problemes al rebot (18-17)



Només començar, Dulkys ha anotat la primera cistella del partit, no havien passat ni 10 segons al rellotge. El Baxi ha sortit actiu i amb molta serietat, però el Sàsser ha aprofitat el joc a la pintura (4-2), on està demostrant tenir molt nivell. Vaulet ha aconseguit el primer triple dels bagencs, després del desencert de Dani Pérez (4-7). El Manresa s'ha posat a a set punts de diferència (4-11) i el tècnic del conjunt italià ha demanat el primer temps mort del partit. Mica en mica, ambdós equips s'han anat descontrolant i el partit estava caòtic (8-13).

El tir exterior del Sàsser i del Baxi ha estat molt fluix. Han anotat 1/5 cadascun d'ells. El Manresa ha estat un desastre en el rebot, ja que els locals han aconseguit un total de 8 rebots ofensius.



SEGON QUART: El Baxi es manté viu en el partit tot i el desencert en el tir exterior (37-32)



El Manresa ha desaprofitat moltíssimes ocasions per recuperar la distància perduda. Amb 2/15 en triples, el Baxi no ha sabut aprofitar tres rebots ofensius consecutius. Els homes de Pedro Martínez s'han mostrat més agressius després del temps mort i han pal·liat la distància amb un bon parcial final de 2-7.

El Baxi ha iniciat el segon quart, de nou, més activat que el Dinamo Sàsser, que ha tingut bones oportunitats per allunyar-se en el marcador i l'únic que ha permès és que el Baxi es posés per davant (18-19). Pedro Martínez ha demanat temps mort després de dos triples consecutius dels locals que ha provocat la màxima avantatge del Sàsser en el partit fins el moment (24-19). La màxima avantatge ha acabat sent de 10 punts (35-25).