El Baxi reprèn la Champions a Sardenya

Amb l'ànim reforçat per la seva victòria in extremis sobre l'UCAM Múrcia (93-92) i abans de rebre el Barça, diumenge, el Baxi Manresa juga avui a la pista del Dinamo de Sàsser, a Sardenya.

A banda de les baixes de més llarga durada (Pere Tomàs, Báez, Ferrari), no es van desplaçar ahir a Sardenya un Yankuba Sima, que continua amb una sobrecàrrega muscular, ni Luke Nelson, que es va fer un esquinç en un turmell el divendres. Tampoc no ha viatjat Aleksandar Cvetkovic que no està inscrit a la competició perquè el Baxi ha esgotat els canvis.

Luka Mitrovic, un dels homes destacats en el partit amb l'UCAM, diu que «ens feia falta guanyar, vam veure recompensada la bona feina. Avui segur que tindrem les nostres possibilitats».



Un rival amb arguments

El Dinamo Sàsser ha assolit grans resultats en competició oficial en

la present temporada al pavelló Roberta Serradimigni. El balanç és de 3 victòries en 3 partits en la Champions i 4 de 5 en la LEGA, la última per 76-70, diumenge, amb el Brescia. L'entrenador de l'equip, l'exbase internacional Gianmarco Pozzeco, no hi va ser per una grip. Enguany ja ha guanyat un títol, la Supercopa del país transalpí.

Pel que fa a la plantilla, surt de base Marco Spissu, però també té un paper destacat Curtis Jerrells, amb una àmplia experiència en el bàsquet europeu i els dos darrers anys a l'Armani Milà d'Eurolliga. L'escorta titular és Michele Vitali, que la temporada passada va ser a l'Andorra. El tres és el canadenc Dyshawn Pierre, amb una mitjana de 15 punts a la Champions, i l'ala pivot Dwayne Evans (16 punts). La posició de pivot titular és per al croat Miro Bilan, amb 12 punts i 6 rebots de mitjana. A la plantilla hi ha l'escorta Stefano Gentile (6 punts), germà de l'exjugador de l'Estudiantes, Alessandro.

El partit es retransmetrà avui en directe, com és habitual, per la plataforma DAZN, que té els drets de tots els partits de competicions europees de bàsquet a Espanya. Tv3 ha arribat a una entesa amb DAZN i, des de la setmana vinent, emetrà en directe els partits del Baxi a Europa. El d'avui s'emetrà demà en diferit per Esport3 (17 h); aquesta nit coincidia amb la Gala de les Estrelles del Futbol Català.