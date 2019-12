El millor Ryan Toolson torna a ser aquí

Pedro Martínez va donar un toc d'atenció important a Ryan Toolson després de la victòria davant del Retabet Bilbao, amb dues pròrrogues incloses, del 2 de novembre passat. «Tots ens estimem molt el Ryan, però un jugador de la seva experiència no es pot deixar expulsar d'un partit com ha fet». Aquell dia, un Toolson fora de si va ser eliminat al tercer quart després que li indiquessin una tècnica havent comès quatre faltes, tres contra Rafa Martínez. A partir d'aquell moment, les coses van canviar i ara podem dir, amb les dades a la mà, que els aficionats estan gaudint del millor Toolson des que va arribar al Congost.

En una entrevista a Regió7 publicada fa un parell de setmanes, el mateix jugador admetia que «quan vaig tornar de la lesió [el 16 d'octubre] em pensava que em trobaria millor i vaig trigar dies a agafar confiança. Em costava fer alguns moviments. Però ara estic bé i espero estar-ho fins a final de temporada». I a fe que s'està notant.

Millor que fa deu mesos



Al principi d'aquest 2019, l'escorta d'Arizona va haver d'agafar els galons d'estrella de l'equip després de la marxa d'homes cabdals com Justin Doellman i, sobretot, Alex Renfroe. A Màlaga, abans de la disputa de la Copa del Rei, va oferir un dels seus millors partits a l'ACB, comptant les seves etapes al Gran Canària i a l'Unicaja. Va anotar 30 punts, amb 31 de valoració, i va ser acomiadat amb aplaudiments del Martín Carpena. Va ser el punt culminant d'una ratxa de grans actuacions que, en els vuit darrers partits, comptant ACB i Champions, en alguns aspectes ha superat.

Per ordre, els últims vuit partits disputats han estat contra el Türk Telekom, el Fuenlabrada, l'Unet Holon, l'Obradoiro, l'Oostende, el Casademont Saragossa, l'UCAM Múrcia i el Dinamo Sàsser. Una de les dades que crida més l'atenció és que, si al febrer tenia una mitjana de 32,1 minuts disputats per partit, amb una gran despesa física, ara no sol passar mai dels trenta minuts a la pista. Només va fer-ho contra l'Obradoiro i dissabte davant dels murcians. La seva mitjana és de 24 minuts i en algun enfrontament, com ara davant de l'Oostende, Pedro Martínez es va poder permetre, segons ell mateix, el «luxe» de tenir-lo només catorze minuts en pista.

Pel que fa a les altres estadístiques principals, els registres són força semblants als que tenia a l'inici de l'any 2019, amb algunes variacions. Té més punts anotats (19 per 17) i una valoració no tan alta, però només per unes dècimes. Un dels fets més destacats d'aleshores és que havia d'assumir molts tirs (11,2 per partit), tot i que l'arribada de llançadors com Zubcic i Murphy l'havia descar-regat bastant de la responsabilitat d'haver d'anotar ell sol des de fora. Aquesta temporada, les absències freqüents del lesionat Ferrari i el fet que ni el base suplent, Dani Pérez, ni molts dels ales (Vaulet, Pere Tomàs, Jou o Nelson) siguin llançadors nats, provoca que hagi d'assumir més responsabilitat en aquest camp. En llança 12,6 per enfrontament i ha tingut tres partits de 17 intents (Holon, Múrcia i Sàsser).

Molts tirs de dos



La diferència més clara entre tots dos moments es troba en els tirs de dos punts. Toolson és un bon triplista. De fet, en aquest darrer tram de partits ha llançat més vegades de tres punts (55) que de dos (46), però és un rara avis en els intents des de mitjana distància. Aquesta és una sort en desús en el bàsquet modern. Com va explicar Pedro Martínez en una xerrada a la Federació Catalana de Bàsquet fa unes setmanes, els entrenadors tendeixen a demanar que es llanci de tres abans que de cinc o sis metres. La raó és que el percentatge d'encert, a causa de la distància, no és gaire diferent i, en canvi, amb el triple se suma un punt més.

Però Toolson encerta molt en els tirs de dos. Com va dir Ferrari en la mateixa entrevista en aquest diari, una de les accions que li enveja més és aquella en la qual bota, frena de cop fent-se un forat respecte del defensor, i llança. En treu molt rendiment. Així, en els últims partits té un enorme percentatge, per a un escorta, del 60,8%, i en algun cas, com davant de l'Obradoiro, va arribar a fer 7 de 7 en tirs. En els triples, el seu percentatge és més baix que l'any passat, però no és pas dolent (45,5%). El que passa és que el 57,5% d'aquells set partits de l'any passat era sideral. En resum, el percentatge de tirs de camp és molt similar al de l'hivern passat.

Toolson torna a sentir-se en forma i important. Gràcies a això, s'han pogut tapar les carències per les lesions i el Baxi ha sumat quatre victòries en els vuit darrers partits. A més, se'l cuida més quant a minuts en pista. Falta esperar que l'estat de forma duri força setmanes.