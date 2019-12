El Baxi espera el Barça amb la novetat de Sima i el dubte de Nelson

"És improbable però no impossible guanyar". La frase de l'entrenador Pedro Martínez defineix bé l'ànim del Baxi Manresa davant un dels equips més poderosos no només de la lliga Endesa sinó d'Europa, el Barça. És un duel desigual, el que demà es jugarà entre el penúltim de l'ACB i el colíder empatat amb el Madrid, un matx que començarà a les 18,30 hores d'aquets diumenge al Nou Congost, que es preveu ple, i que serà ofert en directe pel canal 8 de Movistar (# Vamos).

Per al partit, Pedro Martínez recupera Yankuba Sima que ha deixat enrere les molèsties musculars que el van deixar fora en els darrers compromisos de l'equip. En canvi, fins el darrer moment s'estarà pendent de l'estat de Luke Nelson, que fa una setmana es va fer un esquinç al turmell i no va poder jugar ni contra l'UCAM Múrcia ni a la pista del Dinamo Sàsser, els dos seguits que ha guanyat el Baxim fita que ha aconseguit per primera vegada aquesta temporada. Pedro Martínez valora que "les victòries sempre animen, però noslatres hem entrenat al mateix ritme, amb la mateixa intensitat, que a les últimes setmanes. És un valor que té aquest equip".

Amb 3 victòries en 11 partits, penúltim a la classificació, el Baxi necessita amb urgència sumar més triomfs. En el partit d'aquest diumenge no serà el favorit i l'entrenador explica que "em preocupo més del meu equip que del rival. Nosaltres hem de mirar d'aconseguir el nostre màxim. No sé si això ens donarà per guanyar. Potser no. Però almenys, al final del partit, ens hem de poder mirar tots als ulls, entre nosaltres i amb els aficionats, satisfets d'haver-ho donat tot". A la lliga, el Barça només ha perdut 2 dels 11 partits disputats, a Andorra i Saragossa. En l'Eurolliga és el segon classificat, també empatat amb el Madrid, a una victòria de l'Efes. Divendres va vèncer per 94-102 a la pista del Khimki rus que estava imbatut com a local.

Aquesta setmana ha acabat el contracte temporal en el Baxi de Sergi Vidal i a mig mes també ho faran els de Deividas Dulkys i el de Luka Mitrovic, al qual el club podria intentar renovar. Continuen de baixa, sense data de reaparició, els lesionars Pere Tomàs, Eulis Báez i Frankie Ferrari que ja ha estat operat als Estats Units de la seva lesió al peu esquerre.