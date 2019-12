BAXI - BARÇA: segueix el partit, quart a quart

El Baxi Manresa ha fet un gran partit, plantant cara fins els darrers minuts, però no ha pogut superar un Barça que ha arribat més fresc al final i que ha demostrat la seva superioritat (75-84). Deividas Dulkys, amb 19 punts i cinc triples, Ryan Toolson, amb 16, i David Kravish, amb 13 i 10 rebots, han estat els millors dels bagencs. Pel bàndol blaugrana han destacat Nikola Mirotic, amb 21 punts, i Ante Tomic, amb 17 i 13 captures.

El Baxi aguanta les embestides blaugrana (22-25)

Pedro Martínez ha començat el partit amb Dani Pérez, Ryan Toolson, Deividas Dulkys, Luka Mitrovic i David Kravish com a cinc inicial. Els manresans han començat millor, amb un triple del lituà i una cistella del serbi, però poc a poc els blaugrana s'han anat entonant i han agafat el comandament en el marcador gràcies, especialment, a l'encert de Pau Ribas. En aquest moment, els atacs s'imposen clarament a les defenses. Tot seguit, els homes dirigits per Svetislav Pesic han intentat escapar-se en el marcador, però un Toolson molt inspirat ho ha impedit i ha deixat el seu equip només tres punts per sota al final del primer quart (22-25).

Els manresans es refan d'un parcial en contra (37-41)

En l'inici del segon quart el Barça ha mantingut el seu ritme anotador, mentre que el Baxi l'ha abaixat. D'aquesta manera, els visitants s'han arribat a situar a dotze punts (27-39) després d'un parcial de 5-14. A partir d'aquí, els jugadors de Martínez han apujat el nivell defensiu, i el partit ha canviat per complet. I és que gràcies a un parcial de 10-2, culminat amb un triple llunyà d'un encertat Dulkys, han arribat a la mitja part de l'enfrontament amb només quatre punts de desavantatge en el marcador (37-41).

Igualtat a la represa (59-63)

A la represa hi ha hagut molta igualtat entre les dues formacions, i cap de les dues ha aconseguit escapar-se en el marcador. Pels blaugrana ha destacat un Ante Tomic que ha dominat amb claredat a la pintura. Al final del tercer quart, els visitants dominen per quatre punts gràcies a dues esmaixades de l'exmanresà Pierre Oriola (59-63).

El Barça sentencia als darrers minuts (75-84)

En els deu darrers minuts els manresans han aconseguit situar-se per davant gràcies a sengles triples de Jou i Toolson i un gran dos més un amb esmaixada de Vaulet, que ha anotat l'addicional (68-65). Pocs instants després, els bagencs han notat el cansament, i un Barça que ha limitat les seves pèrdues de pilota ha demostrat la seva superioritat i ha arribat als darrers segons amb la victòria del tot encarrilada (75-84).