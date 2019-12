Màxima expectació pel partit que aquest diumenge a les 18:30 enfrontarà el BAXI Manresa i el Barça al Congost. El BAXI Manresa es prepara per un derbi exigent davant del Barça, que aquesta temporada és un súper-equip destinat a lluitar per tots els títols. El BAXI Manresa encara té diversos jugadors de baixa, com els de llarga durada. De tota manera, Pedro Martínez ha avisat que Sima està recuperat i Nelson, en la recta final de la seva recuperació, és dubte.