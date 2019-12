El Baxi queda a prop de la gesta (75-84)

Per ben poc no es va poder sumar una d'aquelles victòries per recordar i que resten a la memòria col·lectiva dels aficionats del Congost. El Baxi va ser valent, s'ho va creure i va ser capaç de posar contra les cordes un dels millors equips d'Europa, que té 10 vegades més de pressupost, més de 30 milions per 3 i escaig dels que disposa el Bàsquet Manresa. Tant els jugadors com l'entrenador van ser molt atrevits i van tenir l'èxit a prop. Però els van faltar forces, davant la pressió defensiva constant que va fer el Barça, i es van perdre pilotes ben decisives en el tram final quan tot es decidia de veritat.

L'esmaixada brillant de Vaulet que va culminar amb el 2+1 va posar un il·lusionant 68-65 a manca de 7'41'' per al final. El Baxi,seguint aquella famosa tàctica del conill de Manel Comas, va anar tot el partit a prop del gran, sense perdre'l de vista per tal de mirar d'atrapar-lo just cap al final i derrotar-lo. Fins i tot quan va quedar 12 punts per sota en el segon quart va tenir prou esma per recuperar-se i enganxar-se. Però el problema en el darrer quart va ser que es va avançar massa aviat. Amb gairebé 8 minuts al davant i amb tot un Barça era complicat poder mantenir el tipus amb jugadors que tenien molts minuts a les cames: 34 en va jugar Toolson, 32 Dulkys, 26 Kravish i 29 un Dani Pérez, que va ser un dels més especialment cansats i per al qual, de moment, Cvetkovic no està sent un relleu de garanties.

El Barça va asfixiar el Manresa en els darrers minuts i no va perdonar en l'altra anella, perquè amb un clar parcial favorable d'1-13 s'escapava amb un 70-78 que deixava el partit vist per a sentència a tres minuts per al final, un temps que ja no va servir per canviar res.

En el balanç es pot dir que el Baxi va fer un partit de molt mèrit, amb lluita en defensa i en el rebot (només va perdre per tres, 37 a 40) però que el Barça va desactivar a temps els que van ser els principals anotadors ahir de l'equip local, els llançadors. Un Dulkys que està a punt de tancar la seva vinculació temporal va fer ahir 19 punts, amb cinc triples, i va formar una parella efectiva amb un Toolson (16) que continua amb el seu bon nivell dels últims partits.

En canvi, el Manresa no va frenar el joc interior dels visitants amb un trio de pivots que, en cadacú en un moment diferent, van causar estralls a prop de la cistella: l'estrella Mirotic va acabar amb 21 punts (28 pel que fa a la valoració), Tomic va firmar 17 punts (11 al tercer quart, i un 27 pel que fa a valoració) i Brandon Davies es va refer dels seus errors en els tirs lliures i va acabar amb 12 punts i un darrer quart contundent. Ahir eren els pivots del Barça, però a prop de la seva anella és on el Manresa té molts problemes aquesta temporada. Ara s'hi afegeix la lesió de Jordan Sakho al bessó, un altre problema afegit per a Pedro Martínez. Almenys aquest cap de setmana han perdut els rivals directes com l'Estudiantes, el Betis, el Fuenlabrada, l'UCAM Múrcia i el RETAbet Bilbao.

La propera jornada hi ha un altre derbi, un partit important a la pista del Joventut que el Baxi ha de mirar de competir com el d'ahir. I si pot, amb un desenllaç diferent. Totes les ocasions s'han d'aprofitar. Abans caldrà viatjar a Polònia.



Xiulen una antiesportiva a favor



És trist però s'ha destacar perquè és notícia. Al Baxi Manresa, al Congost, li van assenyalar una antiesportiva a favor. Era clara, acció de Hanga des de terra a Dani Pérez, però l'àrbitre Perea no la va xiular fins que Pedro Martínez li va demanar que fes una consulta a l'instant replay. Va ser en en el tercer quart amb un 44-48 al marcador. Abans, en el segon quart n'hi va haver una altra de clara sobre Pérez de Delaney, però en aquella ocasió els àrbitres es van fer l'orni i no van voler mirar la tele.