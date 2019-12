Dani Pérez: «Els darrers minuts hem arribat massa cansats per guanyar»

El base del Manresa Dani Pérez comentava al final del partit que «està clar que en els darrers minuts ens ha faltat físic, està clar que hem arribat molt cansats, jo el primer. De tota manera, crec que hem fet un bon partit i que ens trobem en línia ascendent. Les lesions és veritat que són un greu problema per nosaltres, però no han de ser una excusa, hem de continuar amb la nostra progressió. Estem millorant, i es nota que cada vegada entenem més el que vol l'entrenador de nosaltres».

Ryan Toolson, per la seva banda, comentava que «hem donat tot el que teníem i hem provat de batre un rival de la categoria del Barça. Es nota que cada vegada tenim més confiança i més ritme. Crec que estem millorant en tots els aspectes i que juguem força més centrats».

El jugador de Tàrrega Pierre Oriola, exjugador del Baxi i ara al Barça, comentava que «guanyar al Congost sempre és molt difícil i avui no ha estat excepció. Hem tingut petites desconnexions que ells han aprofitat, però al final ens hem pogut recuperar. Per a mi Manresa sempre serà especial i espero que l'equip es pugui salvar i pugui continuar a l'ACB». Pel que fa a Deividas Dulkys, jugador del Baxi més destacat ahir, va dir que es troba molt a gust a l'equip però no va aclarir si hi continuarà després de finalitzar el seu contracte temporal, després del partit amb el Joventut del proper dissabte 14 de desembre.