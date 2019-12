Festa final blaugrana, perdó groga

En la batalla de colors en una tarda molt intensa d'emocions dins un Nou Congost ple a rebentar, va acabar perdent el vermell del Manresa. Va brillar amb la passió que suposa a una tonalitat roja com la sang però va ser el Barça, ahir curiosament no de blaugrana, si no de groc, qui va tenir més motius de celebració al final del matx.

Qui tampoc no va assolir la fita buscada va ser el Sergio, que va ser l'aficionat que va tenir tres intents des del mig de la pista per endur-se la moto Yamaha, que era gentilesa del patrocinador, premi per si encertava. Abans de l'inici del partit, els equips van formar junts amb una pancarta que deia que era un partit lliure d'emissions de C02, un partit neutre, coincidint amb la Cimera del Clima.

I ahir, com a comentaristes per a diferents mitjans, hi van haver dos exjugadors recordats: Roger Esteller i Ferran Laviña, autor el 2002 d'una cistella que va servir per derrotar el Barça.