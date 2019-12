Pedro Martínez: «He felicitat els jugadors per l'esforç, tot i que ens costa massa tancar els partits»

El discurs post-partit del tècnic del Baxi, Pedro Martínez, es va centrar en el reconeixement de l'esforç de l'equip i la lamentació que, de tota manera, als seus jugadors els costa massa acabar de lligar les victòries. Martínez veu l'equip en bona dinàmica però no veu clares diferències en el que està fent ara en referència a fer deu dies abans de les victòries sobre l'UCAMI el Dinamo Sàsser.

En el resum de partit, Martínez va dir que «hem estat molts minuts bé, tot i alguna davallada. La clau segurament ha estat que, al final, ens ha faltat capacitat física per estar al nivell. Els partits se'ns fan una mica llargs, ens costa molt tancar-los i assegurar les victòries, és un problema que tenim».

Va explicar que Jordan Sakho no va jugar a la segona part «per una lesió al bessó», una més per al Baxi, i preguntat per Dulkys va afirmar que «és un jugador que treballa bé i que en la posició de 3 ara s'està sentint millor, a banda de fer possible que Vaulet pugui passar a fer d'ala-pivot».

Preguntat per si veu l'equip en una millor dinàmica, si després de les dues darreres victòries en pocs dies, alguna cosa havia canviat, l'entrenador va respondre que «jo no tinc aquesta sensació, veig uns jugadors que fan un gran esforç i als quals no se'ls pot dir res. A més, tenim moltes baixes que ens fan perdre potencial, però el treball és inqüestionable. M'agradaria que aviat puguem recuperar jugadors que ens puguin ajudar. A dins del vestidor jo els acabo de felicitar a tots, per la mentalitat i l'esforç que han demostrat tot i que ens falta saber tancar els partits». Entre els jugadors que s'espera que puguin fer la seva reaparació abans hi ha Pere Tomàs, però l'entrenador va dir que «crec que no serà ràpida».