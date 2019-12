El Baxi Manresa va tancar la temporada passada amb 68.000 euros de superàvit

El pla de reducció del deute del Bàsquet Manresa SAE continua en la línia prevista segons es va detallar anit en la junta general ordinària d'accionistes. Si el 2018 el deute era de 2.538.000 euros, en data de juny del 2019 va passar a ser de 2.090.000 euros, 440.000 menys. La temporada passada, 2018-19, es va tancar amb un superàvit de 68.000 euros després de comptar l'exercici de la SAE i de Fundació Foment del Bàsquet.

El pressupost de la temporada actual 19-20 és de 3.180.000 euros. El Bàsquet Manresa haurà de tornar 431.000 euros a l'ACB del fons d'ascensos i descensos i també assumir les despeses de 390.000 euros d'amortitzacions financeres. Cal dir que està a punt de saldar-se el que es deu a Hisenda (186.000 euros) i el principal creditor és CaixaBank, actualment amb la quantitat d'1 milió, la meitat del total del deute que encara té el Bàsquet Manresa SAE.

De la temporada passada, el president, Josep Sàez, i el gerent Carles Sixto van destacar com a entrades extres els 260.000 euros per les desvinculacions de Renfroe i Peñarroya, els increments en concepte de patrocinadors per la incorporació de Baxi i els ingressos superiors per abonaments i taquilles.

Quant el pressupost de la temporada 19-20, la principal despesa prevista és la de 2.550.000 euros de la plantilla esportiva. Una quantitat que, segons va afirmar el mateix president, segur que quedarà superada a causa de les lesions i els canvis de jugadors, amb contractes temporals, que s'estan fent en aquesta campanya.

Pel que fa als ingressos, en el pressupost 19-20 hi ha una partida prevista de 675.000 euros que s'espera que sigui superior amb l'afegit de Fibracat com a patrocinador a Europa i alguna altra empresa. Pel que fa als drets de televisió, hi ha una previsió de 650.000 euros, en els abonaments i les entrades uns 600.000 i amb pool de col·laboradors, uns 575.00 euros. Pel que fa a la contribució de l'Ajuntament de Manresa, hi ha dos convenis, un amb una quantitat de 240.000 euros i un altre, destinat al pagament a Aigües de Manresa, que és de 130.000 euros.

El president Josep Sàez va manifestar que l'objectiu és poder incrementar la xifra d'ingressos «per poder continuar sent competitius». Sàez, malgrat reconèixer les dificultats d'enguany per les quals està passant l'equip, va expressar tota la seva confiança que la plantilla manresana podrà aconseguir els objectius esportius establerts.