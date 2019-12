El club informa que Sakho es perdrà un mes de competició per una lesió a la cama esquerra

Jordan Sakho es va convertir diumenge, en el partit contra el Barça, en l'home que arriba a la quinzena lesió, ja sigui traumàtica o muscular, del Baxi Manresa aquesta temporada. El congolès, que fins ara era un dels pocs que encara no havien caigut, té una lesió miofascial de grup 1 al soli de la cama esquerra, és a dir, de tipus muscular, i no podrà jugar el proper mes de competició. Això significa que, si es compleixen els terminis, no podrà actuar en els duels de la lliga Endesa a la pista del Joventut, a casa contra el València, a la pista del Betis ni a la del Baskonia, ni tampoc al duel de Champions d'avui, el de la setmana que ve a la pista del Lietkabelis, ni el de després de les festes nadalenques, al Congost davant de l'Estrasburg. La reaparició, si va tot rodat, seria en el duel de lliga de l'11 de gener a casa davant del MoraBanc Andorra.

Sakho, que la temporada passada es va perdre més de tres mesos de competició a causa d'una lesió en un turmell, s'havia escapat de les lesions que ja han tingut companys seus de la línia interior de l'equip, com Yankuba Sima i David Kravish, reapareguts, o l'encara afectat Eulis Báez.