Un cuer reforçat vol amenaçar el Baxi

Sis posicions i quatre victòries de diferència són una distància important, però avui podria no ser tanta. El Baxi Manresa, enfortit en la seva proposta després de dues victòries i seguides i d'un molt bon partit contra el Barça, visita el cuer del seu grup europeu, el Torun, un equip que no guanya des de la segona jornada de la fase de grups però que pot ser perillós. A més, l'equip de l'alemany Sebastian Machowski, que ja va plantar molta cara al Nou Congost, recupera el seu millor home, l'ala-pivot de 32 anys Damian Kulig, que s'ha estat de baixa durant un mes a causa d'una fasciïtis plantar de la qual sembla recuperat. Almenys així ho han dictaminat els serveis mèdics polonesos, que van informar que Kulig ja pot tornar a jugar. Al Bages va ser un malson, amb 22 punts anotats i 20 de valoració.



Amb un lesionat a la llista



Davant d'aquest rival, el Baxi va viatjar ahir amb la necessitat d'incloure un dels lesionats a la llista d'inscrits per al partit d'avui. La Lliga de Campions obliga a tenir cinc jugadors de formació a la convocatòria. Ara mateix només estan sans David Òrrit, que es vesteix a Europa per aquest motiu, Guillem Jou, Dani Pérez i Yankuba Sima. La baixa de Sergi Vidal la setmana passada i la no-recuperació encara de Pere Tomàs, afegida a la lesió de Jordan Sakho, provoca que Pedro Martínez només en tingui quatre de sans. A més, tampoc no podrà jugar el partit Aleks Cvetkovic, que no es va poder inscriure a la Champions perquè ja s'han fet els quatre canvis, però es pensa que pot reaparèixer Luke Nelson, que s'ha perdut els tres últims partits per un esquinç al turmell.

En la prèvia, l'argentí Juanpi Vaulet, que precisament té passaport polonès per avantpassats de la seva mare, va explicar que «ens hem preparat amb la mentalitat adequada per guanyar el partit. De mica en mica anem jugant millor i ens sentim més acoblats». Per la seva banda, el nord-americà David Kravish també va reconèixer que s'ha recuperat bé de la lesió al turmell. «Em puc moure molt millor. A Sàsser, molts jugadors van actuar bé i van fer una feina important. A Polònia tampoc no serà gens fàcil».

El Torun és un equip molt anotador, però també permet que el rival faci molts punts. Caldrà veure a quin dels dos afavoreix un joc desinhibit a les dues cistelles.