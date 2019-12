Tres rècords batuts pel Baxi, que queda a prop de l'històric de punts

El Baxi Manresa ha batut una bona sèrie de marques en el partit d'aquest dimecres a la pista del Torun, que ha acabat amb victòria per 102-121. Totes elles han estat ofensives i s'ha estat a punt d'arribar a la de punts, que fa gairebé quatre dècades que es manté.

Així,els 121 punts aconseguits són la tercera millor marca de la història del club, igualada amb el 121-103 davant del Joventut el 1981. El rècord és el partit entre el Canàries i el Manresa del 1982, amb un resultat de 102-126. Val a dir que en cap dels dos partits esmentats no existia la línia de tres punts, amb la qual cosa l'anotació anava més lenta. La segona millor marca és el 122-117 del 2009 contra el Barça, amb la salvetat que en aquell duel hi va haver quatre pròrrogues.

Els rècords que sí que s'han batut, almenys que se'n tingui constància, són el de triples, assistència i valoració d'equip. En el primer cas, el tir anotat per Luke Nelson a poc més d'un minut per al final ha estat el 19è del dia i ha superat els 18 del Manresa-Estudiantes de la campanya 2012-13. Pel que fa a les assistències, no es té coneixement de cap partit en què se n'haguessin repartit 41, ni molt menys de cap altre amb 155 de valoració.