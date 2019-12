Les entrades per assistir al partit Joventut-Baxi de demà a l'Olímpic, entre 14 i 33 euros

En la tretzena jornada de l'ACB, el Baxi visitarà demà l'Olímpic de Badalona (20.30 h). En aquesta ocasió des del club manresà n0 es prepara el viatge de seguidors cap a Badalona. Els aficionats del Baxi que vulguin comprar entrades ho poden fer accedint al web del club badaloní. Els preus van des dels 33 euros la més cara fins als 14 la més barata. La general per als nascuts entre els anys 1994 i 2002 és de 9 euros, i de 7 per als nascuts a partir del 2003. El partit també es veurà per Movistar Deporte, al dial número 53.

El Joventut es va imposar per 90-73 a l'Unics Kazan en matx de l'Eurocup, dimecres, un resultat que gairebé el classifica per a la fase del Top-16 d'aquesta competició. Sis jugadors de l'equip de Carles Duran van fer 10 o més punts al partit: Prepelic (15), Nikos Zisis (11), López-Arosetegui (11), Luke Harangody (12), Alen Omic (10) i Conor Morgan (10).

A la lliga, el Joventut es troba en un lloc força capdavanter, el cinquè, amb un balanç de 7 victòries i 5 derrotes. Abans de ser derrotat per la mínima al Buesa Arena pel Baskonia (87-86), duia una ratxa de set triomfs seguits. El Baxi, d'altra banda, buscarà la seva quarta victòria a l'ACB i que seria la primera com a visitant en la competició domèstica.