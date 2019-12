El partit dels rècords del Baxi a Torun

Passades les hores, l'impacte de l'estadística de la victòria del Baxi a la pista del Torun (102-121) no perd força. Un partit que passa a la història del club del Congost pels rècords numèrics registrats, tres, i en facetes importants com les de la valoració total, els triples i les assistències.

La valoració, 155 al final, es va batre per un sol punt de marge, i el precedent va ser en competició continental. Cal anar fins al dia 4 de desembre del 1996 quan, en un partit de Copa d'Europa (l'antiga Recopa), el TDK es va imposar per 113-60 al Congost als ucraïnesos del Shaktyor Donetsk. El conjunt bagenc va fer un 154 de valoració, per 13 del seu rival. En lliga ACB la valoració més alta és un 132 en la victòria per 106-82 davant de l'Estudiantes, el 2005.

En triples també l'equip contra el qual se n'havien fet més va ser l'Estudiantes, el 25 de novembre del 2012, amb triomf per 98-89 i un 18/29 des de la línia de 3, amb De Vries (5/10), Ramsdell (4/6) i Hanga (4/4) com a destacats.

Les 41 assistències de Torun és, probablement, la xifra més bestial de les aconseguides en el partit a Polònia. En la lliga ACB, el rècord és compartit pel Reial Madrid i el Granollers amb 35. A Europa, fins ara, el màxim eren 36 de l'equip madridista. I si ens fixem a l'altra banda de l'Atlàntic, a la NBA, qui té el rècord com a equip és Detroit Pistons, amb un total de 53, però tenint en compte que en aquella lliga els partits duren vuit minuts més, 48 i no 40.



A prop del rècord de punts

Els 121 punts anotats a Torun és la tercera xifra més elevada en matx oficial per part del Manresa. De fet, iguala l'aconseguida davant del Joventut a la primera jornada de la lliga 81/82, anterior a l'ACB que es va posar en marxa al curs 83/84. El 18 d'octubre del 1981, els jugadors del Manresa EB vencien per 121-103 el Joventut, amb Luis Alcañiz com a gran estrella local, autor aquell matí de 43 punts.

El partit de les 4 pròrrogues del 22 de març del 2009 entre el Ricoh Manresa i el Barça (122-117) es troba en la segona posició del podi dins el que és el rànquing de màximes anotacions històriques.

La primera plaça continua sent per al 102-126 del 28 de març del 1982 a La Laguna, a Tenerife, altre cop en la temporada 81/82. Amb un Canàries que estava descendit, el Manresa vencia per 43-67 a la mitja part (rècord històric del club en un descans) i va arribar fins als esmentats 126 punts. Els màxims anotadors van ser Toni Ametller (39), Greg Bunch (36) i Germán González (22).