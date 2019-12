Un derbi que es presenta a gran velocitat

Només tres dies després de batre tot de rècords de triples, assistències, valoració i gairebé punts al parc d'atraccions que va ser la pista del Torun, el Baxi Manresa torna a la duresa de la lliga davant un dels adversaris més complicats. El Joventut afegeix, a l'habitual rivalitat entre les dues entitats, un gran estat de forma que el va portar a guanyar set partits seguits a l'ACB i a estar a punt de fer el mateix a Vitòria la setmana passada. Els bagencs tenen la bona notícia de la recuperació de l'ala-pivot Eulis Báez, de baixa des del principi de novembre per una afectació al genoll esquerre, però també amb la necessitat de descartar algun element per problemes de quota.

Així, les absències per lesió de Pere Tomàs i Jordan Sakho provoquen que el Baxi només tingui tres elements de formació local, Dani Pérez, Guillem Jou i Yankuba Sima. En falta un, que podria ser David Òrrit, però això suposa que cal descartar un dels altres nou jugadors de la plantilla sans. I, per les declaracions d'ahir de Pedro Martínez, fa la sensació que podria ser el base Aleks Cvetkovic.

Ahir, l'entrenador barceloní va apuntar que «el veig bé, però és un inconvenient per a ell no poder jugar a Europa. Hem estat tres dies sense veure'l. S'ha quedat aquí i ha treballat, però no amb el grup, i això és un problema. El noi fa el que pot, però no és la situació ideal ni per a ell ni per a l'equip». Per tant, podria tornar a actuar de base un Nelson que «també surt d'una lesió i que no està en el seu millor moment físic. Hem de decidir quin jugador es queda fora demà i ho farem a última hora».



Res no és per casualitat

El rival d'avui és molt complicat. Un Joventut en ratxa, que a mitja setmana es jugarà el lideratge del seu grup a l'Eurocup, s'està mostrant molt fort després de quatre derrotes seguides a l'inici enmig d'una plaga de lesions. Segons Pedro Martínez, el bon estat de forma dels badalonins «no és per casualitat. Estan jugant fantàsticament i, tot i que han canviat algun jugador important i n'han fitxat d'altres, segueixen amb la dinàmica de l'any passat. Tenen un sistemes de joc que fan sense pensar, a cegues. Disposen de qualitat, els jugadors joves ja són una realitat i estan guanyant perquè són bons i fan les coses bé, no per sort».

Davant d'aquest problema, i de la falta de sessions preparatòries –una després del viatge de tornarda i una de tir avui abans del partit–, quin ritme de joc afavoriria els bagencs? «A mi m'agradaria que fóssim sòlids a darrere i controlar el partit des de la defensa i el rebot, però això forma més part dels desitjos que del que pot passar. No juguem com volem, ho fem com podem, pels problemes de lesions i alguns d'obvis de qualitat respecte d'altres equips».