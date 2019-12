JOVENTUT - BAXI: Segueix el quart a quart del partit

La 13a jornada de la Lliga Endesa porta un derbi català entre el Joventut de Badalona i el Baxi Manresa. Els badalonins són cinquens, amb set victòries, i els bagencs ocupen el 17è lloc, amb tres, abans del partit.

Encert i rapidesa per començar (21-22)

El Baxi no ha pogut començar millor el partit. Amb Dani Pérez dirigint ha obligat el Joventut a fer el primer canvi als tres minuts amb 2-9, després d'un triple de Toolson, una contra de Mitrovic i una esmaixada de Magarity. El relleu ha anat bé als locals, que han controlat millor en defensa i han trobat Harangody en els tirs de tres. Entre ell i un bàsquet de Zisis han capgirat el resultat i situat el 12-11. El joc era molt ràpid i el Manresa ha trobat rebot i transició per tornar a manar (14-17) i obligar Duran a demanar temps mort a 2.57 per al final. El partit s'ha convertit llavors en un duel entre el físic del local Buford i d'un Toolson, que ha arribat al dotzè punt. Amb 21-22, Nelson ha fet un camp enrere però Prepelic ha errat l'últim atac.

Allau impossible de frenar (48-37)

El segon quart ha vist com el Baxi s'encallava a davant. Només Báez ha anotat en els quatre primers minuts, però la Penya actuava amb més duresa a darrere, exemplificada en un gran tap de Buford a Vaulet. Un bàsquet d'Omic ha posat el 29-24, ampliat després a 31-24 per Morgan, i ha obligat a aturar el partit a Pedro Martínez. Els triples han mantingut aleshores dins del partit el Manresa en plena ofensiva local. El Joventut ha aconseguit vuit punts de renda (43-35) tot i que Dani Pérez, Dulkys i Toolson, aquest de manera inverossímil, encertaven de tres. En el tram final, però, l'encert s'ha aturat i entre Prepelic i Kanter han posat un 48-37 dur amb errada final de Toolson.

El Baxi es reenganxa al partit (70-68)

El Baxi ha tingut la virtut de no marxar del partit. El Joventut no s'ha mostrat tan intractable, tot i que Omic seguia sent un mal de ventre a la zona i amb una esmaixada ha establert el 54-44, ampliat al 57-46 per Prepelic. Però dos bàsquets de Magarity, un triple de Toolson, un bàsquet de Kravish i un contraatac de Vaulet han igualat el duel a 57.

El Joventut ha aconseguit mantenir la davantera amb una sèrie d'accions de tres punts de Dimitrijevic, Ventura i Morgan, però el Baxi, sense Toolson a la pista, aguantava amb Dani Pérez (66-64) però errant tirs lliures. Un bàsquet de Báez i una gran esmaixada de Vaulet han deixat el 70-68 al final.