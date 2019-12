La muntanya russa s'acaba amb dos bàsquets decisius

El Baxi Manresa va resistir i va guanyar a la pista del Joventut amb dos bàsquets de Kravish del tot decisius.



Encert i rapidesa a l'inici (21-22)

El Baxi no va poder començar millor el partit. Amb Dani Pérez dirigint va obligar el Joventut a fer el primer canvi als tres minuts amb 2-9, després d'un triple de Toolson, una contra de Mitrovic i una esmaixada de Magarity. El relleu va anar bé als locals, que van controlar millor en defensa i van trobar Harangody en els tirs de tres. Entre ell i un bàsquet de Zisis van capgirar el resultat i van situar el 12-11. El joc era molt ràpid i el Manresa va trobar rebot i transició per tornar a manar (14-17) i obligar Duran a demanar temps mort a 2.57 per al final. El partit es va convertir, llavors, en un duel entre el físic de Buford i d'un Toolson que va arribar al dotzè punt. Amb 21-22, Nelson va fer un camp enrere però Prepelic va errar l'últim atac.



Allau local imparable (48-37)

El segon quart va veure com el Baxi s'encallava al davant. Només Báez va anotar en els quatre primers minuts, però la Penya actuava amb més duresa a darrere, exemplificada en un gran tap de Buford a Vaulet. Un bàsquet d'Omic va posar el 29-24, ampliat després a 31-24 per Morgan, i va obligar a aturar el partit a Pedro Martínez. Els triples van mantenir, aleshores, dins del partit el Manresa en plena ofensiva local. El Joventut va aconseguir vuit punts de renda (43-35), tot i que Dani Pérez, Dulkys i Toolson encertaven de tres. Al final, però, l'encert es va aturar i entre Prepelic i Kanter van posar un 48-37 dur amb errada final de Toolson.



Reenganxats al partit (70-68)

El Baxi va tenir la virtut de no marxar del partit. El Joventut no es va mostrar tan intractable, tot i que Omic seguia sent un mal de ventre a la zona i amb una esmaixada va establir el 54-44, ampliat al 57-46 per Prepelic. Però dos bàsquets de Magarity, un triple de Toolson, un bàsquet de Kravish i un contraatac de Vaulet van igualar el duel a 57.

El Joventut va mantenir la davantera amb una sèrie d'accions de tres punts de Dimitrijevic, Ventura i Morgan, però el Baxi, sense Toolson a la pista, aguantava amb Dani Pérez (66-64) però errant tirs lliures. Un bàsquet de Báez i una gran esmaixada de Vaulet van deixat el 70-68.



Kravish força la pròrroga (91-91)

L'inici del darrer quart del Baxi va ser espectacular i va assolir tres punts d'avantatge amb una esmaixada de Magarity (72-75) i una gran defensa. Però no es va poder escapar va cometre força faltes, entre les quals l'enèsima antiesportiva de Nelson, que van donar tirs lliures a la Penya per mantenir-se al davant. A més, Dulkys va quedar eliminat per cinc faltes (82-78), a falta de quatre minuts justos.

Toolson va aparèixer per posar el 82-81, després d'un tir lliure de Báez i Vaulet, i el 84-83 a 2.40. Però el Joventut anava massa sovint a la línia de tirs lliures per trencar la zona visitant i, a sobre, López-Aróstegui, el màxim executor, va clavar un triple maligne (89-85). Però un bàsquet de Toolson i un de Báez van derivar en una última possessió del Joventut en què Omic va anotar un bàsquet increïble per situar el 91-89. Toolson va buscar el triple guanyador i el va fallar, però Kravish va capturar el rebot, va anotar i va dur el partit a la pròrroga, amb un tir a la desesperada final de Prepelic que va sortir escopit.



Remuntant i rematant (104-106)

L'inici de la pròrroga va ser igualat, amb bàsquets de Kravish i tirs lliures de Prepelic que van donar avantatge a la Penya. Un atac errat pels manresans i dos tirs lliures, dos més, aquesta vegada de Conor Morgan, van donar dos punts de marge als amfitrions del partit (97-93). Toolson arribava als trenta punts, però entre un bàsquet de Prepelic, una errada de Báez i tres tirs lliures de l'eslovè (102-95), el partit ja semblava sentenciat a 2.20 per al final. Però l'equip té caràcter i va remuntar amb bàsquets de Kravish, tirs lliures de Jou i un triple de Báez des de la cantonada. El Joventut va fallar un atac, ha comès falta a Jou que va anotar dos tirs lliures més i els locals van tornar a errar. En el darrer atac, Dani Pérez va fer una gran assistència a Kravish, que va fer bàsquet a 1,6 segons. El tir final de Prepelic ja no va entrar.