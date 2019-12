«El triomf és un gran suport moral, però hem de saber que patirem molt»

Pedro Martínez no és persona d'exterioritzar gaire els sentiments, però ahir se li veia que estava orgullós dels seus homes. Poc donat a individualitzar mèrits, ahir no va dubtar en parlar de tots els seus jugadors, entre ells «Eulis Báez, que ens ha tornat a la vida quan ho teníem tot perdut a la pròrroga, i Guillem Jou, que sense tenir gaires minuts ha anotat quatre tirs lliures en un moment molt difícil i hi ha afegit una gran defensa sobre Prepelic».

L'entrenador barceloní va destacar la feina dels seus homes en els moments més complicats i va apuntar que «la victòria és un gran suport moral. Estàvem molt necessitats i continuem estant-ho, però això ens va molt bé. De tota manera, hem de saber que patirem molt, estem predestinats a patir i ho farem fins a final de temporada, però patir també està bé», va concloure amb un somriure.

Martínez també va voler destacar que jugar competició europea no ha de ser un inconvenient a l'hora d'afrontar els partits de lliga. «Recordo que el Joventut, que està fent una gran temporada, va guanyar a Gran Canària després d'haver jugat a Kazan, que no és que estigui a prop. El bàsquet va cap a disputar dos partits per setmana i haver-ho de fer, més enllà dels viatges complicats com el que tindrem la setmana que ve, en dóna poder anar competint i rascar victòries en un altre torneig que et poden permetre créixer a l'ACB».