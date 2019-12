victòria èpica

Jordi Romeu

Visita del Baxi a la pista de la Penya que, després d'un inici de lliga complicat amb 0-4, es trobava amb 7-5. El Joventut d'aquesta temporada basa el seu joc en una defensa física en què destaca un imponent Omic i un atac dinàmic liderat per l'altre eslovè, Prepelic. Amb la tornada de Báez, el Manresa no va inscriure Cvetkovic i es presentava amb un sol base al partit. La Penya posava un 3 per aturar Dani Pérez i va iniciar el partit amb un ritme alt. Toolson va començar el seu clínic de joc amb pilota i sense i va posar els visitants al davant. La Penya es va refer i, amb els seus dos eslovens, semblava que podia trencar el partit al segon quart. Però Toolson va aguantar el Baxi en moments complicats. Al tercer quart, amb l'aparició de Báez, Vaulet i Kravish, els manresans van tornar a entrar al partit per arribar a un final emocionant. Omic es va vestir de Prepelic i va fer un bàsquet impossible per posar el +2 a falta d'11 segons, però Kravish amb un rebot ofensiu porta el partit a la pròrroga. Els locals marxen de 7, però el Manresa tiba d'èpica i, amb una gran defensa, empata, Dani Pérez assisteix magistralment Kravish i es posa +2 a falta d'1,6 segons. L'última jugada es defensa bé i el Manresa s'endú una important, treballada i merescuda victòria. Gran treball defensiu. L'aparició de jugadors que van acompanyar Toolson en l'anotació i la gran direcció, un dia més, de Dani Pérez, van ser claus.