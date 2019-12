El Baxi canvia el xip als finals, guanya confiança i les remuntades són a favor

La batalla per la permanència que espera el Baxi Manresa serà llarga i complicada. Tot apunta que serà, ni més ni menys, d'aquesta manera. Tot i així, les impressions que genera l'equip han canviat en les últimes setmanes, malgrat les lesions i els impediments que han castigat els manresans des de la pretemporada i que no s'han aturat. A més, ara els resultats comencen a ser favorables als de Pedro Martínez. L'equip al seu conjunt i força peces clau de la plantilla estan sumant, i això s'ha notat en la confiança en situacions de cara o creu. La victòria èpica a l'Olímpic de Badalona, amb remuntada abans del temps reglamentari i a la pròrroga (104-106), és un exemple més d'un bloc més acoblat i amb els jugadors menys tensos i amb menys por de fallar. A més, la de Badalona ha estat la primera victòria fora de casa i s'ha afegit a les dues recents a la Champions com a visitant, a les pistes del Sàsser i del Torun.

El Manresa ha guanyat en 4 dels seus 5 darrers partits. Dos han estat els esmentats a Europa, i els altres dos a l'ACB i de molt mèrit, amb finals a tot o res. Han estat sobre el Múrcia, amb el triple de Magarity i la bona defensa de Mitrovic davant de Cate, i l'altra a Badalona, gràcies a un bàsquet final de Kravish i amb l'ajut de molts jugadors per aconseguir el tomb del resultat. Al Congost, contra l'UCAM es perdia de 16, i enfront de la Penya, de 7 quan restaven poc més de dos minuts de pròrroga. A Sàsser es va guanyar d'un punt amb la decisió final en els tirs lliures.

La dinàmica ha canviat perquè, fins al novembre, les remuntades es produïen en contra. En 6 partits que van ser molt lluitats pel Manresa, tan sols es va guanyar al Congost amb el Bilbao i després de jugar un parell de pròrrogues. En canvi, es va caure amb el Gran Canària i l'Obradoiro a casa en duels que van estar a l'abast. I en els desplaçaments es va perdre a les pistes de l'Estudiantes, el Montakit Fuenlabrada i el Saragossa, les dues últimes molt doloroses, ja que el Manresa havia gaudit d'uns avantatges importants.



Jugadors agafant responsabilitats

Amb Pedro Martínez oferint des de la banqueta estabilitat i motivació als seus homes, el Baxi ha tingut una línia competitiva i els jugadors s'han mostrat més segurs a la pista. I en les últimes tres setmanes, de 5 partits només se n'ha perdut un, que va ser davant del Barça i després de plantar cara al colós blaugrana.

En aquestes setmanes, el Baxi ha tingut les baixes de Ferrari, Pere Tomàs, Sima i Sakho. Ha afegit a la plantilla Nelson i jugadors recuperats de lesions, com David Kravish i Eulis Báez, que va tornar, sent decisiu, contra la Penya. També ha entrat Aleksandar Cvetkovic en la posició de base. De moment, la seva incidència ha estat minsa i aquest cap de setmana va ser sacrificat per posar en acta Tomàs, per arriba a la xifra mínima de fitxes de jugadors de formació que exigeix l'ACB.

El salt endavant del Manresa ha arribat per un esforç col·lectiu i per destacades aportacions en el punt de vista individual. Es fa notar el base Dani Pérez, el qual, malgrat encara tenir de punt feble el llançament (en contrast amb la seva temporada de l'any passat a Sant Sebastià), brilla al nivell dels millors de la lliga en la que ha de ser la seva funció a la pista: ser el director de joc. En els cinc partits esmentats, ha repartit 57 assistències, més de 10 per actuació (16 van ser la nit de l'UCAM). El problema és que jugui massa minuts; en el partit de Badalona, amb pròr-roga inclosa, en van ser 37.

Ryan Toolson també ja ha deixat ben clar quin és el seu rol en aquest equip, el de gran arma ofensiva. No hi ha indicis que la lesió a l'esquena li hagi deixat seqüeles, i amb els seus 30 punts anotats a l'Olímpic té una mitjana de 22 en els tres darrers partits de lliga i de 15 en el global del campionat, en el qual es va incorporar amb retard. Ja és entre els deu millors canoners de la competició. Al seu costat ha tingut aquestes setmanes un Deividas Dulkys més encertat també en els llançaments.

L'altre pas important endavant és el de David Kravish, que també va ser una peça vital en el triomf a Badalona. Mitrovic l'ha ajudat a ser més consistent, i millorar la duresa al darrere és el que pot aconseguir el pivot americà en els propers partits. Al costat ja tindrà Eulis Báez, un excel·lent lector del joc, com ho va saber demostrar, una vegada més, davant de la Penya.

L'equip manresà ha augmentat en consistència gràcies a les bones aportacions d'actors secundaris que han estat ben importants. És el cas de Vaulet, d'un Magarity encertat en llançaments vitals i també de Guillem Jou, que es va poder treure l'espina del final de partit a Saragossa, amb 4 tirs lliures també decisius al tram final de la pròrroga, dissabte.

Una dada interessant del partit guanyat al Joventut és l'equilibri de punts anotats per homes interiors i de perímetre. Comptant Vaulet en la bateria de dins (va anotar els seus 6 punts a prop de l'anella), els pivots en van convertir 53, amb 18 obra de Kravish i 12 de Báez, que va fer un triple vital des de la cantonada. Pel que fa a Pérez, Dulkys, Nelson, Jou i Toolson (30), van anotar els altres 53 punts del Bàsquet Manresa.



El futur de Dulkys i Mitrovic

En les properes hores, el Manresa anunciarà la situació de dos homes que acaben contractes temporals. El més probable és que Dulkys quedi desvinculat. Hi ha més incertesa en el cas de Mitrovic, que potser es mantindrà, oimés amb un Jordan Sakho encara lesionat.