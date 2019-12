El Baxi juga a Lituània amb l'embranzida de la victòria a Badalona

El Baxi Manresa ha viatjat aques dilluns a Lituània on dimarts, a partir de les 18 hores, s'enronta al Lietkabelis a la ciutat de Panevezys. L'equip local té com a màxim referent l'ala pivot croat Zeljko Sakic, exjugador del Manresa, i ha guanyat 3 dels seus últims 4 partits de Champions tot i que ocupa la sisena posició en el grup A (3-5) mentre el Baxi és líder (6-2).

Pedro Martínez ha deixat al Bages a Luka Mitrovic i Pere Tomàs que encara no està recuperat per jugar tot i que va ser present a la banqueta en la victòria a la pista del Joventut (104-106) per arribar al número de fitxes reglamentàries de nacionals. En la Champions hi ha d'haver cinc elements de formació a l'acta i seran Dani Pérez, David Òrrit, Guillem Jou, Yankuba Sima i Jordan Sakho que ha viatjat però no sortirà a jugar perquè encara està lesionat a la cama i en té per algunes setmanes més. Tampoc no pot jugar Aleksandar Cvetkovic a la Champions perquè quan va arribar el Manresa ja havia fet els canvis permesos en aquesta primera fase. Sí que s'han desplaçat el ja recuperat Eulis Báez i el lituà Deividas Dulkys, pendent de renovar o no el seu contracte temporal amb el Manresa, igual que Luka Mitrovic.

A banda de continuar fent un paper important a la Champions, en la qual hi ha importants premis econòmics si es van superant fases, el Baxi està molt pendent de la lliga ACB. L'equip, després de la victòria a Badalona, ha sortit de la zona de descens i diumenge rebrà el València Basket. L'equip de Jaume Ponsarnau té dos compromisos d'Eurolliga aquesta setmana: dimarts rep el Baskonia i dijous jugarà a Milà, El Baxi tancarà el 2019 amb un partit també molt important a la pista d'un rival directe en la lluita per la permanpencia, el Betis, el diumenge dia 28.