El Baxi supera el centenar de punts i de valoració en dos partits seguits

Els darrers dies han estat pròdigs en dades estadístiques positives per al Bàsquet Manresa. La victòria per 102-121 a la pista del Polski Torun va oferir les marques històriques de més valoració (155), més triples (19) i més assistències (41). La victòria a la pista del Joventut per 104-106 de dissabte ha donat un nou registre: per primera vegada, el Manresa ha encadenat dos partits superant la barrera dels 100 tant pel que fa a l'anotació com a la valoració global de l'equip.

Els 106 punts a Badalona van ser després d'una pròrroga i són l'anotació més alta dels manresans en lliga aquesta temporada, en la qual van arribar als 101 contra el Bilbao, amb dues pròrrogues. En la lliga ACB, el Manresa no feia tants punts des del 122-117 de les quatre pròrrogues de fa deu anys contra el Barça.

I no es va arribar al 155 assolit en valoració a Polònia, però el de 117 és un dels registres més alts en la lliga del Manresa en la seva història. Cal recordar que la marca absoluta està en 132, en un partit de l'any 2005 contra l'Estudiantes.

Enguany el Manresa ha jugat un total de 21 partits, amb el balanç, fins ara, d'11 derrotes i 10 victòries, de les quals 4 a la lliga ACB i 6 en la competició continental.