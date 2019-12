Lituània, un nou pas europeu del Manresa, que pot rebre ingressos importants si va passant eliminatòries

El Baxi Manresa jugarà demà, des de les 18 hores, a la pista lituana del Lietkabelis, el darrer partit de l'any de la Champions League. Al grup A, els manresans són líders amb 6 victòries en 8 partits i tenen molts números per passar a vuitens de final, eliminatòria que es juga en format de play-off (al millor de dues victòries). Si acaba primer, el sorteig aparellaria el Baxi amb un equip que acabi com a quart classificat en un dels altres dels grups.

La FIBA bonifica amb una aportació econòmica els equips que prenen part en la Champions, i aquest és un dels al·licients importants per ser-hi, i més encara sent un club amb uns recursos limitats com el Bàsquet Manresa, que pot tenir uns ingressos afegits interessants si va superant les diferents eliminatòries i, sobretot, si arriba a la Final Four.



El campió, un milió d'euros

Només per jugar aquesta edició de la Champions, com a 8è classificat de la lliga Endesa i per estar inclòs en la fase de grups, el Manresa ha rebut 50.000 euros de la FIBA.

Si passa a la zona dels vuitens de final (ho haurà de confirmar en els cinc partits que falten del grup A entre el gener i el febrer) tindrà un ingrés extra de 70.000 euros.

Si passa aquest primer play-off en tindrà un altre, de quarts de final i també en el mateix format. Si els de Pedro Martínez acaben en les dues primeres posicions al grup A, en els quarts també tindran l'avantatge de pista per intentar passar a la Final Four, que l'organitzarà un dels quatre equips classificats.

Si el Manresa acaba quart en la fase final rebrà 140.000 euros; si és tercer, en seran 200.000; si és subcampió, 400.000 euros, i el premi gran per al guanyador serà d'un milió. L'Iberostar va ser campió en la primera edició, el 2017, i enguany ha estat subcampió, i l'UCAM Múrcia va ser tercer el 2018 a Atenes.