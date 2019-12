El Baxi va a Lituània pensant en el València

Novè assalt de la Champions per a un Baxi Manresa que arriba líder a Panevezys, feu del rival que espera avui als de Pedro Martínez, el Lietkabelis d'un vell conegut com Zeljko Sakic. L'equip bagenc es planta a Lituània amb la gran satisfacció de la victòria davant de la Penya a l'ACB i pensant també en el matx del diumenge que ve, davant del València de Ponsarnau al Nou Congost. Amb el Baxi no han viatjat Luka Mitrovic, que s'ha quedat reposant a casa, ni Pere Tomàs, que va formar part dels convocats a Badalona per fer el número de jugadors nacionals de formació però que encara no estava per jugar. Qui avui també farà aquest rol serà Jordan Sakho, inclòs en l'expedició però a qui encara queden unes setmanes per recuperar-se de la lesió a la cama esquerra. Amb Sakho són cinc els elements de formació que exigeix la FIBA, juntament amb el base David Òrrit, Dani Pérez, Guillem Jou i Yankuba Sima, que a la pista del Jovetnut no va tenir minuts però que cal suposar que sí que en pot tenir avui a Lituània.

És probable que l'entrenador reparteixi minus tot i que no ho pot fer amb Cvetkovic, que també s'ha quedat a Manresa perquè no es pot apuntar a la Champions perquè el club ha fet els 4 canvis permesos. L'escorta lituà Dulkys jugarà al seu país la setmana que s'ha d'aclarir si renova o no el seu lligam temporal amb el Baxi, el mateix cas en què es troba Luka Mitrovic. Tots dos jugadors han fet molt bones aportacions les últimes setmanes. Dulkys diu sobre el partit d'avui que el rival «té bones individualitats, però el seu punt fort més important és que juguen com a equip, juguen bé i amb intel·ligència. Segur que no serà fàcil jugar en l'ambient de la seva pista. Però estic segur que tindrem possibilitats, nosaltres hem començat a guanyar partits i a saber quins són els nostres rols».

El Lietkabelis va començar la seva participació al grup A amb els resultats adversos però en les darreres jornades porta una bona ratxa, amb 3 victòries assolides en les últimes 4 jornades tot i que ja no tenen el base Ken Brown.

El dominicà Eulis Báez, que va tenir una destacada actuació en el seu retorn a l'equip a Badalona, amb 12 punts, manifesta que «ara estem millorant en petits detalls, tenim més estabilitat. Ara hem de procurar seguir fent el nostre joc, pensar en les nostres coses, és el que ens està portant a guanyar partits a la BCL; el seu punt fort és Zeljko Sakic, un bon jugador del qual ens n'haurem d'encarregar Magarity i jo». El València Basket, a l'Eurolliga, rep avui el Baskonia i dijous jugarà a Milà.