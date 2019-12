La remuntada del tercer quart es converteix en un miratge i el Baxi cau a Lituània (77-61)

Amb la mirada clarament posada en la Lliga Endesa, el Baxi Manresa ha perdut aquest dimarts a la pista del Lietkabelis. Tot i que al tercer quart els bagencs han reduït l'àmplia diferència que hi havia al segon quart, en el darrer període els lituans han sentenciat el partit. Cal tenir en compte que per a Lietkabelis necessitava aquesta victòria i que els últims triomfs del Baxi permetien a l'equip manresà una ensopegada com la d'aquest dimarts tenint en compte la classificació.

PRIMER QUART: El Lietkabelis surt més agressiu que el Manresa (22-18)



El Baxi ha sortit amb Pérez, Dulkys, Jou, Magarity i Kravish. Cistella inicial de Dulkys només començar. No obstant això, el Baxi ha començat descentrat, amb tres pilotes perdudes consecutives que han posat per davant el Lietkabelis (6-5).

Els lituans han sortit molt concentrats i seva circulació de la pilota ha estat ràpida, arribant a posar-se de sis punts en dues ocasions (13-7 i 16-10). Pedro Martínez ha demanat el primer temps mort després d'un altre triple de Lietkabelis (19-10). Sens dubte, el desgast físic del partit a Badalona ha afectat al Baxi en aquest primer quart, que ha sortit molt relaxat a pista. A nivell defensiu, cal destacar Sima, amb dos taps en aquest quart.



SEGON QUART: Els lituans s'allunyen al marcador davant un Baxi molt dèbil (47-34)



Molt mala primera part del Baxi Manresa que, en alguns moments, ha vist com el partit pràcticament se li escapava. Finalment, el Baxi ha aconseguit un parcial d'1-12 per reduir la distància en el marcador, però les pilotes perdudes han tornat a deixar el Lietkabelis en una posició còmoda dins el partit.

L'inici del segon quart ha seguit la tònica del primer, més actiu el Lietkabelis davant un Baxi molt feble en defensa. Amb només 1 minut i 25 segons disputats, el Baxi ja ha entrat en bonus i el parcial inicial dels lituans ha estat espectacular, de 13-2, i un màxim avantatge de 17 punts.



TERCER QUART: El Baxi surt concentrat a la segona part i retalla distàncies (57-50)



El Manresa ha sortit lleugerament millor del descans, amb un parcial de 0-4 a favor dels bagencs. Els homes de Pedro Martínez podrien haver reduït més la diferència en aquest inici del tercer quart, però l'equip ha seguit desencertat ofensivament. Dulkys ha tornat a posar al Baxi en bonus després de tres minuts i mig d'inici del període . El lituà ha comés tres faltes consecutives que ha tornat a posar en problemes als manresans.

El Lietkabelis ha sortit molt més relaxat, conscients que l'avantatge aconseguit en la primera part és bastant gran. No obstant això, els locals han aconseguit un parcial de 7-0. Les dinàmiques en aquest tercer període han anat variant i, posteriorment a aquesta bona ratxa de Lietkabelis, el Baxi Manresa ha aconseguit un molt bon parcial d'1-10 per posar-se a només set punts de diferència.



FINAL DEL PARTIT: La dinàmica de tot el partit torna a l'últim període (77-61)

Amb res a perdre i amb el bon nivell mostrat a l'anterior període, el Baxi ha sortit amb alegria en aquest últim quart. Els bagencs han arrencat amb pilotes recuperades i encert a la pintura, on ha destacat un lluitador Vaulet. Sajus ha tornat a posar Lietkabelis amb un bon avantatge de nou punts gràcies a un parcial de 7-0 liderat per l'interior del conjunt lituà. Els manresans han estat desencertats en el llançament des de la línia de 6'75 metres.

A falta de 4 minuts per acabar el partit, el Baxi estava a 8 punts de diferència respecte Lietkabelis. L'exmanresà Sakic ha encistellat un llançament de tres que ha tornat a posar, de nou, la diferència psicològica dels 10 punts a favor de Lietkabelis a l'electrònic. Toolson ha estat espès en aquest darrer quart i això ha perjudicat al Baxi.