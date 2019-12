El Baxi es refreda a Lituània

El Bàsquet Manresa ja no és líder al grup A de la Champions. Ahir, en la visita a un recinte del Lietkabelis que va presentar una pobra entrada d'aficionats, l'equip va abaixar el seu llistó d'exigència després del gran esforç de Badalona i mirant el que té a l'horitzó, partits vitals a la lliga ACB com el de diumenge al Congost amb el València i el del 29 de desembre, a Sevilla contra el Betis. Per tant, el que va passar ahir en una llunyana ciutat lituana, Panevezys, va ser més que previsible.

El Baxi va anar gairebé sempre per sota, amb unes diferències que van ser clares i que van arribar a ser de 17 punts en algunes fases. Però també feia la impressió que si els manresans es despertaven, posaven en el joc una mica més d'encert i, per damunt de tot, més energia, sí que era possible una altra remuntada com les que han protagonitzat els de Pedro Martínez en aquestes últimes setmanes, la més vibrant la que van firmar a la pista del Joventut.

I guanyar no va ser una quimera perquè el Manresa, amb la força de jugadors com Jou o Vaulet, va poder retallar i es va posar a 3 punts en el darrer quart i amb molts minuts al davant. Era el moment però no hi va haver continuïtat ni tampoc prou duresa defensiva (es van perdre un munt de rebots sota l'anella pròpia) per culminar la reacció.

La derrota per 16 punts porta com a conseqüència, a banda de perdre el lideratge momentani del grup, cedir l'average particular amb els lituans que havien caigut per 76-70 al segon partit d'aquesta fase de grups al Nou Congost. El Manresa té un coixí de dues victòries amb el Lietkabelis (ha guanyat 6 partits per 4 del seu rival d'ahir) i, si en els darrers 5 partits que resten en aquesta fase no falla més del compte, el resultat no hauria de tenir conseqüències negatives. En tot cas, caldrà anar-ho veient. Per al Manresa la prioritat és la lliga però no vol llançar la Champions, que pot donar ingressos extres.



Dosificant forces i jugadors



El partit d'ahir venia marcat per les absències de Pere Tomàs i Luka Mitrovic, més la presència només de caire testimonial del lesionat Sakho, que hi va ser per arribar al nombre exigit de jugadors de formació. En el Manresa sí que ahir que hi va jugar Deividas Dulkys, el lituà que ha anat a més en les últimes setmanes i a qui ara s'acaba el contracte temporal, com a Mitrovic. El club haurà de fer saber aviat com quedarà la seva vinculació amb el Manresa.

Pedro Martínez va donar menys minuts ahir a dos dels jugadors més carregats de minuts de la plantilla: 19 cadascun en van disputar Dani Pérez i Toolson, que no va tenir pas el seu dia en els llançaments. Eulis Báez, un altre dels veterans, tampoc no va estar gaire en pista (16), molt carregat ben aviat de faltes.

En el segon quart, el Lietkabelis ja s'havia escapat amb un 37-20 i van ser tres triples seguits dels bagencs (Dulkys, Magarity, Dani Pérez) els que van evitar la desfeta total abans del descans. Pedro Martínez, amb defenses zonals i mixtes, va poder trencar el ritme de Sakic i dels seus companys, que van mantenir un avantatge còmode fins que, ja en el darrer quart, Guillem Jou va posar el 59-56 quan encara quedaven 8 minuts per al final. El Baxi no va aprofitar el seu moment i va concedir els triples de Normandas que van disparar el Lietkabelis, tot i que Jou també va fer una cistella des de fora (66-59).

En els sis darrers minuts, els del Congost només van afegir dos punts al seu compte d'anotació, obra de Juanpi Vaulet, i el 72-61 convertit per Sakic va posar el punt final a totes les esperances de poder capgirar el marcador. Entre les notes positives es va veure un Luke Nelson que va estar més decidit i resoltiu. Si se'n va Dulkys, la participació del britànic haurà de pujar encara més.