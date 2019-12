Luka Mitrovic renova fins a final d'any amb el Baxi Manresa

El Baxi Manresa oficialitzarà aquest dimecres la renovació del pivot serbi Luka Mitrovic fins a final de temporada. El balcànic acabava aquesta setmana la seva relació amb el club manresà i, tal com va sol·licitar Pedro Martínez en la roda de premsa de divendres passat, l'entitat ha satisfet les seves demandes i continuarà comptant amb ell a causa del seu bon rendiment.

Ara, el Baxi ha d'aclarir un altre tema com és el de la continuïtat de l'ala lituà Deividas Dulkys, que va arribar al club el setembre com a relleu temporal per tres mesos de Ryan Toolson. Dulkys acaba contracte després del partit de diumenge contra el València i caldrà decidir si segueix o no.