Baxi - València Basket: Segueix el partit, quart a quart

En el partit de la catorzena jornada de la lliga Endesa, el Baxi Manresa i el València Basket s'enfronten al Nou Congost aquets diumenge al migdia. Els manresans dirigits per Pedro Martínez busquen la seva cinqueña victoria i l'equip visitant, entrenat per Jaume Ponsarnau, acumula fins ara 7 partits guanyats a la classificació



Un Baxi pletòric (31-14)



Martínez ha apostat en un principi per Dani Pérez, Toolson, Dulkys, Magarity i Mitrovic. Els manresans s'han escapat amb un 10-1 favorable als dos minuts de partit amb 5 punts de Dulkys, un triple de Toolson i cistella de Mitrovic. Loyd ha reduït des del 6,75 pels valencians amb el 12-7. La reposta ha estat immediata, de Magarity (15-7). Juanpi Vaulet ha entrat per Dulkys i Toolson ha clavat el 17-9 als cinc minuts

.

Ja amb Kravish en pista, el Baxi s'ha posat deu punts amunt amb el 19-9 de Magarity. Els bagencs han obert més forat amb el 23-10 gràcies a ldues cistelles seguides de David Kravish que han obligat Jaume Ponsarnau a demanar un temps mort. Eulia Baéz ja era en la pista i Cvetkovic ha rellevat Dani Pérez que s'ha assegut ja amb un total de 6 assistències. El serbi de seguida ha anotat, i Ryan Toolson ha col·locat el 27-12 amb menys de dos minuts per al final del quart. L'eufòria manresana s'ha disparar per acabar aquests primers 10 minuts amb un 31-14, marcador amplíssim i inesperat