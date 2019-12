El Baxi afronta el darrer quart 12 punts amunt (60-48)

En el partit de la catorzena jornada de la lliga Endesa, el Baxi Manresa i el Valencia Basket s'enfronten al Nou Congost aquets diumenge al migdia. Els manresans dirigits per Pedro Martínez busquen la seva cinqueña victoria i l'equip visitant, entrenat per Jaume Ponsarnau, acumula fins ara 7 partits guanyats a la classificació. El Manresa guanya per 60-48 en començar el darrer quart.

Un Baxi pletòric (31-14)



Martínez ha apostat en un principi per Dani Pérez, Toolson, Dulkys, Magarity i Mitrovic. Els manresans s'han escapat amb un 10-1 favorable als dos minuts de partit amb 5 punts de Dulkys, un triple de Toolson i cistella de Mitrovic. Loyd ha reduït des del 6,75 pels valencians amb el 12-7. La reposta ha estat immediata, de Magarity (15-7). Juanpi Vaulet ha entrat per Dulkys i Toolson ha clavat el 17-9 als cinc minuts

.

Ja amb Kravish en pista, el Baxi s'ha posat deu punts amunt amb el 19-9 de Magarity. Els bagencs han obert més forat amb el 23-10 gràcies a ldues cistelles seguides de David Kravish que han obligat Jaume Ponsarnau a demanar un temps mort. Eulia Baéz ja era en la pista i Cvetkovic ha rellevat Dani Pérez que s'ha assegut ja amb un total de 6 assistències. El serbi de seguida ha anotat, i Ryan Toolson ha col·locat el 27-12 amb menys de dos minuts per al final del quart. L'eufòria manresana s'ha disparar per acabar aquests primers 10 minuts amb un 31-14, marcador amplíssim i inesperat

El Valencia s'apropa a deu (44-34)



Malgrat que Mike Tobey ha estat un malson a sota en començar el segon quart, el Baxi no ha baixat el to. Un triple de Cvetkovic i un bàsquet de Báez (36-21) han fet que els manresans, amb Guillem Jou en pista, aguantessin. Durant tres minuts els àrbitres han estat revisant una clara antiesportiva d'Abalde a Báez que ha aprofitat els tirs lliures. Han tornat Pérez i Toolson i Vam Rossom ha clavat el triple del 38-24. Mitrovic, amb tirs lliures, a posat el Manresa 16 amunt. Dubljevic ha fet els dos primers punts i ha carregat amb la tercera falta Magarity

.

L'encert en atac s'ha perdut i el València ha retallat fins un 42-30 a un minut pels descans. Toolson ha rebut unes injustes passes per part dels àrbitres i Loyd ha posat el 42-32 i el marge de deu punts s'ha aguantat a la mitja part amb el 44-34 després de bàsquets de Dani Pérez i Abalde



Cvetkovic manté el Baxi (60-48)



El Manresa ha tornat a la pista amb els mateix cinc del principi. Dulkys no ha pogut aprofitar dos intents triples però Dani Pérez ha posat el 46-36. Dos tirs lliures de Loyd (ha fallat el seu tercer) han apropat els valencians a 8 punts. Mitrovic ha errat dos tirs lliures tot seguit i Dulkys ha comès la tercera falta. Abalde col·locava el 46-40 i Luka Mitrovic ha donat un pèl d'oxígen amb una cistella. Ha entrat Eulis Báez per Magarity

.

El Manresa ha aguantat amb dos tirs lliures de Toolson (52-42) a falta de cinc minuts pel final del quart. Han entrat Cvetkovic, Jou i Vaulet. També Kravish que ha fet una esmatxada a passada del serbi que ha anotat el 58-44 que ha completat un parcial a favor de 10-2 a manca de 2'37'' per a la fi del quart. Kravish ha anotat des de cinc metres i el tercer període s'ha acabat amb un 60-48.